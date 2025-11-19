Vakıf Faktoring halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından gözler şirketin Borsa İstanbul’da işlem göreceği tarihe çevrildi. 12-14 Kasım arasında talep toplayan şirket, bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle lot dağıttı. Yatırımcılar şimdi VAKFA koduyla BİST’te ilk işlemlerin başlayacağı günü araştırıyor. İşlem tarihi açıklandı.

Vakıf Faktoring A.Ş.’nin halka arz sonuçları açıklanırken, yatırımcıların en çok merak ettiği konu şirketin Borsa İstanbul’da ne zaman işlem görmeye başlayacağı oldu. 225 milyon lotluk arzın ardından dağıtım bilgileri netleşti ve bireysel yatırımcılara düşen ortalama lot miktarı kamuoyuyla paylaşıldı.

VAKIF FAKTORİNG NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Vakıf Faktoring A.Ş., 12-13-14 Kasım 2025 tarihlerinde 14,20 TL sabit fiyatla talep topladı. Talep toplama sürecinin sona ermesi ve sonuçların KAP’ta yayımlanmasının ardından şirketin Borsa İstanbul’da işlem göreceği ilk tarih de belli oldu. Paylar, VAKFA kodu ile Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

BİST İlk İşlem Tarihi: 20 Kasım 2025

Bu tarihten itibaren yatırımcılar VAKFA kodu üzerinden alım satım işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşlemler, Borsa İstanbul’un açılış saati ile başlayacak.

VAKFA BİST işlem tarihi açıklandı

VAKFA BİST İŞLEM TARİHİ AÇIKLANDI

Vakıf Faktoring’in BİST işlem tarihi duyuruldu. Halka arz sürecinin ardından yapılan açıklamaya göre payların işleme açılacağı tarih 20 Kasım 2025 olarak belirlendi. Bu bilginin KAP üzerinden de doğrulanmasıyla birlikte yatırımcıların bekleyişi sona ermiş oldu.

Şirketin halka arz edilen payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecek. Yıldız Pazar’da işlem gören şirketlerde likidite yüksek olduğu için, ilk işlem gününde yoğun talep ve hareketlilik yaşanması bekleniyor.

Vakıf Faktoring ne zaman işlem görecek?

VAKIF FAKTORİNG HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Halka arzda toplam 225 milyon lot yatırımcıya sunuldu. Eşit dağıtım yöntemi uygulandığı için bireysel yatırımcılar arasında eşit şekilde lot dağıtımı gerçekleştirildi. Açıklanan sonuçlara göre, 684.223 bireysel yatırımcıya ortalama 198 lot düştü. Bu miktarın TL karşılığı yaklaşık 2811 TL oldu.

Halka arza toplamda 684.329 yatırımcı katıldı. Bunların 106’sı kurumsal yatırımcı olurken, geriye kalan büyük çoğunluk bireysel yatırımcılardan oluştu.

IREM ÖZCAN

Haberle İlgili Daha Fazlası