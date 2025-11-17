Pasifik Holding’in halka arz süreci yatırımcıların yakın takibinde. SPK onayıyla talep toplamaya çıkan holdingin halka arz sonuçları açıklandı. PAHOL koduyla işlem görecek şirketin lot sayısı ve borsada işlem görme tarihi araştırılıyor.

Pasifik Holding, enerji, gayrimenkul, lojistik, teknoloji ve maden gibi stratejik sektörlerdeki yatırımlarıyla Türkiye’nin önde gelen grupları arasında yer alıyor. 12-14 Kasım tarihleri arasında talep toplama işlemi tamamlanan halka arzda yoğun bir katılım gerçekleşti. Açıklanan sonuçlarla birlikte hem dağıtılan lot miktarı hem de PAHOL’un Borsa İstanbul’da işlem göreceği tarih netlik kazandı.

PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Pasifik Holding’in halka arz büyüklüğü 6 milyar TL olarak açıklandı. Halka arz edilen toplam pay adedi 4 milyar lot oldu. Bunun 2 milyar lotu sermaye artırımı, 2 milyar lotu ise ortak satışı olarak gerçekleşti. Halka açıklık oranı %20’ye ulaştı.

Toplam 649 bin 369 kişi sürece dahil oldu. Dağıtım sonuçlarına göre bireysel yatırımcı başına düşen en yüksek pay 2464 lot olarak açıklandı. Bu miktarın parasal karşılığı 3.696 TL’ye denk geliyor.

PAHOL BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Pasifik Holding, “PAHOL” koduyla Borsa İstanbul’da işlem görecek şirketler arasına katıldı. Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından şirketin işlem görmeye başlayacağı tarihin önümüzdeki günlerde olması bekleniyor. Arz sürecinde yoğun ilgi görüldüğü için işlem başlangıcının kısa süre içinde BIST tarafından duyurulması öngörülüyor.

PAHOL HALKA ARZ FİYATI NE KADARDI?

Halka arz birim fiyatı 1,50 TL olarak belirlendi. Yatırımcılar bu fiyat üzerinden talepte bulundu ve dağıtım işlemleri bu fiyata göre yapıldı.

PASİFİK HOLDİNG HANGİ SEKTÖRLERDE FAALİYET GÖSTERİYOR?

Holding; lojistik, gayrimenkul, enerji, maden, teknoloji ve yiyecek-içecek gibi geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor. Grup bünyesinde Orçay, Pasifik Eurasia, Pasifik GYO ve Pasifik Teknoloji gibi borsada işlem gören şirketler de bulunuyor.

İREM ÖZCAN

