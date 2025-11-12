Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Vakıf Faktoring halka arz kaç lot verir? Katılım endeksine uygunluğu araştırılıyor

Vakıf Faktoring halka arz kaç lot verir? Katılım endeksine uygunluğu araştırılıyor

- Güncelleme:
Vakıf Faktoring halka arz kaç lot verir? Katılım endeksine uygunluğu araştırılıyor
SPK onayını alan Vakıf Faktöring (VAKFA) halka arzı için talep toplama süreci başlıyor. 14,20 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak hisselerin lot dağılımı, katılım endeksine uygunluk durumu ve işlem yapılacak bankalar merak ediliyor.

SPK onayı alan Vakıf Faktöring (VAKFA) halka arzı 12-13-14 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. 14,20 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak hisselerin lot dağılımı, katılım endeksine uygunluk durumu ve işlem yapılacak bankalar belli oldu.

VAKIF FAKTÖRİNG HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Halka arzda dağıtılacak pay miktarına göre yatırımcılara düşebilecek lot sayıları şöyle tahmin ediliyor:

150 bin katılım - 900 lot (12.780 TL)

500 bin katılım - 270 lot  (3.834 TL)

1.1 milyon katılım - 123 lot (.1746 TL)

2,2 milyon katılım - 61 lot ( 866 TL)

Bu rakamlar, yatırımcıların elde edebileceği minimum ve maksimum lot aralığını gösteriyor. Katılım arttıkça her bireye düşen lot sayısı azalıyor.

Vakıf Faktoring halka arz kaç lot verir? Katılım endeksine uygunluğu araştırılıyor - 1. Resim

VAKIF FAKTÖRİNG HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Vakıf Faktöring’in halka arzı Katılım Endeksi’ne uygun değildir. Şirketin faktoring hizmetleri kapsamında faizli işlem yapıyor olması, bu uygunluk kriterlerini karşılamamasına neden oluyor.

Katılım Endeksi’ne uygun olmayan hisseler, faizsiz yatırım prensibine göre portföy oluşturan yatırımcılar için uygun görülmüyor. Bu nedenle, faizsiz yatırım tercih edenlerin alternatif halka arzları değerlendirmesi öneriliyor.

Vakıf Faktoring halka arz kaç lot verir? Katılım endeksine uygunluğu araştırılıyor - 2. Resim

VAKIF FAKTÖRİNG HALKA ARZ NE ZAMAN?

Vakıf Faktöring halka arzı 12-13-14 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Halka arz fiyatı 14,20 TL olarak belirlenirken şirketin sermayesinin 850 milyon TL’den 900 milyon TL’ye çıkarılması planlanıyor.

Toplam 225 milyon nominal değerli payın satışının ardından halka açıklık oranı yüzde 25 olacak. Halka arz sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Vakıf Faktöring, Borsa İstanbul’da “VAKFA” koduyla işlem görmeye başlayacak.

Vakıf Faktoring halka arz kaç lot verir? Katılım endeksine uygunluğu araştırılıyor - 3. Resim

VAKFA HALKA ARZ HİSSE FİYATI

Hisse fiyatı 14,20 TL olarak belirlendi.

HANGİ BANKALARDA VAR?

Yatırımcılar Vakıf Faktöring halka arzına çok sayıda banka ve aracı kurum üzerinden katılabilecek. Halka arza aracılık edecek kurumlar arasında Garanti, Ziraat, Kuveyt Türk, Vakıf, Şeker, Gedik, QNB Finans, Ak Yatırım, A1 Capital, İş Yatırım, ALB, Tera ve Ünlü Yatırım gibi aracı kurumlar bulunuyor.

Aracın camını kırıp para dolu çantayı çaldı! Hırsızın yaşı şaşkına çevirdi
