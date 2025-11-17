Belçika merkezli savunma sanayi haber sitesi Army Recognition, Türkiye’nin kısa menzilli hava savunma sistemi TOLGA’yı mercek altına alan çarpıcı bir analiz yayımladı. Analizde, Türkiye'nin savunma sanayide ilkleri başardığı vurgulanırken, TOLGA sisteminin canlı atış testlerinden aldığı sonuçlar "dron savaşlarında yeni bir dönemin başlangıcı" olarak nitelendirildi.

Türkiyenin Çelik Kubbesinde kritik adım! Belçika basınından Türkler ilki başardı analizi

DRON SAVAŞLARINDA YENİ BİR DÖNEM

Analizde sistemin 16 Kasım 2025’te gerçekleştirilen canlı atış testlerinden aldığı sonuçlar "dron savaşlarında yeni bir dönemin başlangıcı" olarak nitelendirildi.

Aynı zamanda TOLGA’nın Türkiye’nin çok katmanlı "Çelik Kubbe" savunma mimarisinin en kritik unsuruna dönüştüğünü vurgulandı.

Analizde, Türkiye’nin TOLGA üzerinden attığı savunma adımının, yalnızca teknik bir başarı değil; modern savaşın en hızlı değişen alanı olan İHA ve kamikaze dron tehditlerine karşı dünyada parmakla gösterilen bir konuma yükselişin işareti olarak değerlendirildi.

TOLGA’nın artık bir geliştirme projesi değil, "saha koşullarında kendini ispatlamış operasyonel bir kabiliyet" olduğunu açıkça belirtildi.

Analizde yapılan testlerde TOLGA’nın sekiz farklı senaryoda yüzde 100 başarı elde ettiğini, özellikle mini ve mikro dron tehdidine karşı sergilediği performansın "dünya standartlarının üzerine çıktığını" aktarıldı.

Haberde ayrıca şu ifadeler kullanıldı: Hedeflerin çoğunun tek kısa atışla etkisiz hale getirilmesi, Türkiye’nin anti-dron mühimmatındaki özgün tasarımı ve elektronik harp kabiliyetinin geldiği noktayı gözler önüne seriyor.

"TÜRKİYE DÜNYADA BİR İLKİ BAŞARDI"

TOLGA’nın, radar, elektro-optik izleme, elektronik harp ve üç farklı silah grubunu tek bir mimaride birleştirmesiyle diğer ülkelerin benzer sistemlerinden ayrıldığına dikkat çeken Army Recognition, dünyada birçok kısa menzilli hava savunma sisteminin ya yalnızca elektronik karıştırma ya da yalnızca kinetik imha yöntemine odaklandığını, Türkiye’nin ise bu iki yaklaşımı ilk kez bu kadar dengeli ve uyumlu bir yapıda tek sisteme sığdırmayı başardığını belirtti.

Ayrıca, hem uzaktan kumandalı İHA’ları yüksek menzilde bozarak etkisiz hale getirdiğini hem de otonom veya karıştırmaya dirençli sistemleri yakın menzilde nokta atışıyla yok ettiğini vurguladı.

Analizde ayrıca TOLGA’nın kara birliklerinden hava üslerine, sabit tesislerden donanma platformlarına kadar her alana uyarlanabilen modüler yapısının Türkiye’ye stratejik bir avantaj sağladığı belirtildi.

TOLGA SAHAYA DAMGA VURDU

Army Recognition, TOLGA’nın Türkiye’nin "Çelik Kubbe" konseptinde alçak irtifanın son hattını doldurarak 3 bin metre altındaki tüm tehditleri bertaraf ettiğini ve ülkenin savunma doktrininde kritik bir boşluğu kapattığını ifade etti.

Analize göre TOLGA, hesaplı ama ölümcül dron sürülerinin savaş alanını değiştirdiği bir dönemde Türkiye’ye taktik üstünlük kazandıran, aynı zamanda uluslararası pazarda büyük talep görmesi beklenen bir sistem haline geleceği ifade edilirken "Ankara’nın TOLGA’yı dost ve müttefik ülkelere tanıtmak için uluslararası gösterim programları planladığının belirtilmesi, Türkiye’nin bu alanda sadece savunmasını değil, ihracattaki nüfuzunu da büyüttüğünü gösteriyor. TOLGA, tamamen yerli teknolojilerle geliştirilmesi ve seri üretim altyapısının hazır olması sayesinde Türkiye’yi ‘entegre dron savunma çözümleri alanında referans ülke’ konumuna taşıyabilir" denildi.

Army Recognition analizini "TOLGA, Türkiye’nin modern savaşın doğasına ne kadar hızlı uyum sağladığını ve yeni tehditlere karşı kendi çözümlerini üretebilen ender ülkelerden biri haline geldiğini kanıtlıyor" yorumuyla bitirdi.

TOLGA dron savunma sistemi

TOLGA’NIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Komuta kontrol merkezi, radar sistemleri, kuleli silahları ve özel geliştirilmiş TOLGA mühimmat ailesiyle TOLGA Dron Savunma Sistemi, dronlara karşı çok katmanlı ve entegre bir savunma kalkanı sağlıyor.

Elektronik karıştırma ve fiziksel imha yeteneklerini bir arada barındıran sistem, muhtelif çap ve kalibrelerde kuleli silahlarla, tehdidin menziline göre dinamik cevap verebilecek şekilde tasarlandı.

Mobil radar istasyonları üzerinden yapılan tespit ve takip verileri, ilgili istasyonlara anlık olarak iletilerek tehdidin ilk safhada etkisiz hale getirilmesi sağlanıyor. 10 bin metre mesafeden radarlarla tespit edilen kablosuz dronlar, jammer ile engellenebiliyor.

İkinci aşamada, tehdit altındaki bölgeyi 360 derece koruma altına alan kuleli silah sistemleri devreye giriyor. Menzile göre farklı kalibrede TOLGA kuleleriyle etkili imha gerçekleştiriliyor.

35 mm TOLGA Kule'yle 3 bin metreye kadar, 20 mm TOLGA Kule'yle 1000 metreye kadar, 40 mm TOLGA Kule'yle 500 metreye kadar, 12,7 mm TOLGA Kule'yle ise 300 metreye kadar etkili imha kapasitesi sağlanıyor.

