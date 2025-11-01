Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eurofighter ile KAAN tandemi Tel Aviv'de yankılandı: Türkiye gökyüzünün oyun kurucusu

Türkiye'nin yerli savaş uçağı KAAN'ın seri üretimi için son düzlüğe girilirken, İngiltere ile Eurofighter için imzaların atılması Ankara'nın büyük başarısı olarak değerlendirildi. KAAN ve Eurofighter tandeminin oluşturacağı etki İsrail'de de manşetlere taşındı. İsrail basınını Türkiye'nin gökyüzünde izlediği başarılı yol haritasını değerlendirdi. 

Türkiye'nin yerli imkanlar ile ürettiği ürünlerin yanında stratejik imzalara ile envanterine kazandırdığı savunma araçları İsrail'de yankılandı. 

Hava savunması ve saldırı kabiliyetine büyük ivme kazandıracak olan Eurofighter hamlesi İsrail'ın 'Israel Hayom' gazetesinde masaya yatırıldı. 

Savunma uzmanı Aharon Lapidot imzalı analizde; İngiltere ile Türkiye arasında imzalanan Eurofighter anlaşmasına dikkat çekildi.

Eurofighter ile KAAN tandemi Tel Aviv'de yankılandı: Türkiye gökyüzünün oyun kurucusu - 1. Resim

"GÖKYÜZÜNDE OYUN KURUCU TÜRKİYE"

Lapidot, “Ankara, 9 milyar euroluk dev bir savunma hamlesiyle gökyüzünün oyun kurucusu haline geldi" sözlerine yer verdi. 

Türkiye ile İngiltere arasında ekim ayında imzalanan 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımına ilişkin anlaşmayı "Bu anlaşma, Avrupa Typhoon Konsorsiyumu’yla yapılan uzun müzakerelerin ardından geldi. Üstelik Ankara, teslimat süresini hızlandırmak amacıyla Katar ve Umman’dan 24 Eurofighter Typhoon daha almak üzere ek görüşmeler yürütüyor” sözleri ile değerlendirdi. 

Eurofighter ile KAAN tandemi Tel Aviv'de yankılandı: Türkiye gökyüzünün oyun kurucusu - 2. Resim

"EUROFIGHTER BOŞLUKLARI DOLDURUYOR"

Ankara'nın Eurofighter adımın stratejik olduğunu vurgulanan analizde "Türk Hava Kuvvetleri için Eurofighter Typhoon iki kritik boşluğu aynı anda dolduruyor. Birincisi, NATO seviyesinde derhal hava üstünlüğü sağlayacak bir platform sunuyor. İkincisi ise Ankara’daki F-16 filosuna alternatif bir çözüm getiriyor. Türkiye’nin F-35 programına geri dönüşü hâlâ belirsiz olsa da Eurofighter Typhoon bu açığı başarıyla kapatıyor" ifadeleri kullanıldı. 

KAAN İÇİN "STRATEJİK GÜÇ" SÖZLERİ 

Lapidot, KAAN’ın Şubat 2024’te ilk uçuşunu yaptığını ve 2028’e kadar 20 adet Block10 modelinin hizmete alınmasının planlandığını belirtti. 

KAAN için “Bu uçak Türkiye için politik ve stratejik bir güç göstergesi” değerlendirmesine yer verildi. 

"GÜÇLÜ TÜRKİYE" VURGUSU

Türkiye ile İsrail arasındaki değişen dengelere dikkat çeken analizde şu ifadeler kullanıldı:

İsrail hâlâ istihbarat, erken uyarı ve savaş tecrübesi açısından avantajlı. Ancak artık karşısında, yeni Typhoon’lara, modernize edilmiş geniş bir F-16 filosuna, kısa süre içinde hizmete girecek 5. nesil KAAN’a ve gelişen bir SİHA ekosistemine sahip bir Türkiye var. Ankara bölgesel stratejiler açısından doğru adımlar atıyor.

Ankara’nın 9 milyar euroluk Eurofighter Typhoon anlaşması, F-16 modernizasyonu ve KAAN’ın yükselişiyle birlikte Türkiye askeri havacılıkta tarihi bir dönüm noktasına girdi. Türkiye, 2020’lerin sonunda yalnızca bir bölgesel güç değil, küresel hava sahasının belirleyici aktörlerinden biri olacak. Yani gökyüzü yeniden Türklerin elinde. 

