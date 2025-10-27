Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eurofighter'lar Ankara'ya böyle iniş yaptı! Türk F-16'ları havada eşlik etti

Eurofighter'lar Ankara'ya böyle iniş yaptı! Türk F-16'ları havada eşlik etti

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / HABER MERKEZİ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in Ankara ziyareti sırasında 3 adet Eurofighter savaş uçağı da Türkiye'ye geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Eurofighter'ların Ankara'ya iniş görüntülerini paylaştı. Eurofighter jetlerini Türkiye hava sahasına girişlerinde, F-16’lar karşıladı.

MSB, Eurofighter'ların Ankara'ya iniş görüntülerini paylaştı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in Ankara ziyareti sırasında 3 adet Eurofighter savaş uçağı da Türkiye'ye geldi.

MSB,  Eurofighter jetlerini Türkiye hava sahasına girişlerinde,  F-16’ların karşıladığını açıkladı.

Eurofighter'lar Ankara'ya böyle iniş yaptı! Türk F-16'ları havada eşlik etti - 1. Resim

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Birleşik Krallık Başbakanı Sayın Keir Starmer’in ülkemizi ziyareti dolayısıyla Birleşik Krallık Hava Kuvvetlerine ait 3 adet Eurofighter uçağı da ülkemize geldi. 

Eurofighter uçaklarını ülkemiz hava sahasına girişlerinde, Hava Kuvvetlerimize ait F-16’lar karşılayarak Ankara Mürted Hava Meydan Komutanlığımıza kadar intikale refakat etti.

Eurofighter'lar Ankara'ya böyle iniş yaptı! Türk F-16'ları havada eşlik etti - 2. Resim

TÜRKİYE, 44 EUROFIGHTER SAVAŞ UÇAĞI ALDI!

Milli Savunma Bakanı Güler, Katar ve Umman'dan 12'şer, İngiltere'den 20 olmak üzere toplam 44 Eurofighter Typhoon alımı yapılacağını planladıklarını açıkladı.

Eurofighter Typhoon çok uluslu iş birliğiyle geliştirilen en gelişmiş savaş uçaklarından biri.

Eurofighter'lar Ankara'ya böyle iniş yaptı! Türk F-16'ları havada eşlik etti - 3. Resim

Eurofighter Typhoon, İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya ortaklığında üretildi. 4,5 nesil çok rollü savaş uçağı olarak tasarlandı. Hem hava-hava hem de hava-yer görevlerinde üstün performans sergiliyor.

Uçak çift motorlu, delta kanat tasarımına sahip. Saatte yaklaşık 2 bin 495 kilometre hıza ulaşabiliyor. Yüksek itki oranı ve gelişmiş uçuş kontrol sistemi sayesinde savaş alanında rakiplerine karşı büyük avantaj sağlıyor.

Eurofighter'lar Ankara'ya böyle iniş yaptı! Türk F-16'ları havada eşlik etti - 4. Resim

ERDOĞAN VE STARMER İMZALARI ATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer, iki ülke arasında Eurofighter Typhonn savaş uçağı işbirliği anlaşmasını imzaladı.

