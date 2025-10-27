Eurofighter'lar Ankara'ya böyle iniş yaptı! Türk F-16'ları havada eşlik etti

MSB, Eurofighter'ların Ankara'ya iniş görüntülerini paylaştı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in Ankara ziyareti sırasında 3 adet Eurofighter savaş uçağı da Türkiye'ye geldi.

MSB, Eurofighter jetlerini Türkiye hava sahasına girişlerinde, F-16’ların karşıladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Birleşik Krallık Başbakanı Sayın Keir Starmer’in ülkemizi ziyareti dolayısıyla Birleşik Krallık Hava Kuvvetlerine ait 3 adet Eurofighter uçağı da ülkemize geldi. Eurofighter uçaklarını ülkemiz hava sahasına girişlerinde, Hava Kuvvetlerimize ait F-16’lar karşılayarak Ankara Mürted Hava Meydan Komutanlığımıza kadar intikale refakat etti.

TÜRKİYE, 44 EUROFIGHTER SAVAŞ UÇAĞI ALDI!

Milli Savunma Bakanı Güler, Katar ve Umman'dan 12'şer, İngiltere'den 20 olmak üzere toplam 44 Eurofighter Typhoon alımı yapılacağını planladıklarını açıkladı.

Eurofighter Typhoon çok uluslu iş birliğiyle geliştirilen en gelişmiş savaş uçaklarından biri.

Eurofighter Typhoon, İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya ortaklığında üretildi. 4,5 nesil çok rollü savaş uçağı olarak tasarlandı. Hem hava-hava hem de hava-yer görevlerinde üstün performans sergiliyor.

Uçak çift motorlu, delta kanat tasarımına sahip. Saatte yaklaşık 2 bin 495 kilometre hıza ulaşabiliyor. Yüksek itki oranı ve gelişmiş uçuş kontrol sistemi sayesinde savaş alanında rakiplerine karşı büyük avantaj sağlıyor.

ERDOĞAN VE STARMER İMZALARI ATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer, iki ülke arasında Eurofighter Typhonn savaş uçağı işbirliği anlaşmasını imzaladı.