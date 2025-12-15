Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir üreticisi, bal arılarını yaban hayvanlarından korumak için ilginç bir yönteme başvurdu. Üretici, evinin en güzel noktası olan misafir odasını kış mevsiminde bal arılarına tahsis etti. Dünyanın en pahalı balları arasında geçen karakovan ballarını üreten arıcı, balın kilosunu 10 bin liradan sattığını ifade etti.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan Diril ailesi, bal arılarına gözü gibi bakıyor. Aile, kış aylarında yaban hayvanlardan bal arılarını korumak için evin en büyük odası olan misafir odasını bal arılarına ayırdı.

5 AY BOYUNCA ODADA KALACAKLAR

Kapı ve pencereleri kapatıp demir parmaklıklı bir pencereyi açık bırakan Kemal Diril, bal arılarını üzerini battaniye ve ardından çadırla kapattıktan sonra kışlağa bıraktı. 5 ay boyunca evin en güzel odasında kalacak olan bal arıları ilkbahar aylarında tekrar dışarı çıkarılıp başka yere bırakılacak.

Kemal Diril

"KİLOSUNU 10 BİN LİRADAN SATIYORUZ"

Yıllardır burada yaşadığını belirten Diril, bal arılarına gözü gibi baktığını ve hakiki organik bal ürettiğini ifade etti. Diril, ''Babam kalıyordu burada. Babam ölünce biz buraya yerleştik. Adından da anlaşılacağı gibi Kovankaya Köyü yani karakovan balının üretildiği ilk yer burası. Buradaki bal dünyanın en pahalı balları arasında geçiyor. Kilosunu 10 bin liradan satıyoruz, hiçbir ilaç kullanmıyoruz. Duman dahi vermiyoruz. Arılar, doğal kendi halinde balı üretiyor." dedi.

"40 ARILI KARAVANIM VAR"

Geçen yıl ilaç kullandığını ve çoğu bal arısının telef olduğunu ifade eden Diril, "Bu yıl kullanmadım bir şey olmadı. 40 arılı karavanım var. Hepsine birer isim ve numara verdim. Bazı bal arıları tembel bu yüzden onların oğul vermesini istemiyorum. Yoktan satılıyor burası el değmemiş bölge.'' şeklinde konuştu.

