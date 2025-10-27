Herkes ona 'Avcı' diyor! İşte Eurofighter Typhoon uçağının özellikleri, Türkiye için önemi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dün İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Bugün gerçekleşecek ziyaret kısa sürede yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlanacak İngiltere Başbakanı, Külliye'deki görüşmelere, akşam yemeğine ve anlaşmaların imza törenine katılacak.

EUROFIGHTER'DA SON AŞAMA

Ziyaret ve anlaşma konuları merak edilirken Türkiye’nin satın almak istediği Eurofighter savaş uçaklarında artık son aşamaya gelindiği tahmin ediliyor.

İlgili Haber Eurofighter gün sayıyor! İmza artık an meselesi

Bilindiği gibi Avrupa'nın ortak geliştirdiği 4.5 nesil çok maksatlı savaş uçağı Eurofighter Typhoon; İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'yı da içeren konsorsiyum tarafından üretiliyor. Geçtiğimiz temmuz ayında Almanya'nın Türkiye'ye Eurofighter Typhoon savaş uçağının satışıyla ilgili onay verdiği bildirilmişti. Türkiye, Eurofighter sürecini İngiltere üzerinden yürütürken, 40 uçak için ön mutabakat da yine temmuz ayında Londra ile imzalamıştı.

İSRAİL VE YUNANİSTAN RAHATSIZ

Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımı anlaşması, İsrail ve Yunan basınında ise geniş yankı buluyor. Hem İsrail hem de Yunan tarafı, Türkiye'nin hava gücünün artırmasından oldukça endişe ediyor.

Starmer'in gelişiyle bu korku daha da büyüdü. İngiltere basını; Starmer'ın, milyarlarca dolar değerindeki Eurofighter Typhoon anlaşmasını sonuçlandırmak üzere Ankara'ya gittiğini yazdı. Yunan basını ise olası anlaşmaları 'Ege'de dengeleri değiştirecek' başlıklarıyla sundu.

EUROFIGHTER ÖZELLİKLERİ

Peki dosta güven, düşmana korku salan bu uçakların özellikleri neler? Neden Eurofighter uçakların üretimi bu kadar önemli ve Türkiye için ne ifade ediyorlar?

Eurofighter Typhoon, Soğuk Savaş’ın son döneminde Avrupa'nın ortak muharip uçak ihtiyacına cevap vermek amacıyla başlatılan, çok uluslu ve çok aşamalı bir savunma havacılık projesi. 1983 yılında Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve İspanya hava kuvvetleri tarafından müşterek muharip uçak gereksinimi ortaya kondu ve bu gereksinim 1988’de Eurofighter programının resmen başlatılmasıyla somutlaştırıldı. Fransa başlangıçta programda yer alsa da 1985 yılında kendi bağımsız projesi Rafale’i geliştirmek üzere ayrıldı.

İLK ÜRETİM 2003'TE TESLİM EDİLDİ

Prototipin ilk uçuşu 1994’te gerçekleşirken üretim onayı ise 1998’de verildi. İlk üretim uçağı 2003 yılında Almanya Hava Kuvvetlerine teslim edildi. Ardından İtalya, İspanya, Avusturya ve Suudi Arabistan gibi kullanıcı ülkeler takip etti. Program, siyasi ve mali sorunlara rağmen devam ederken, 2024 itibarıyla 600’den fazla Eurofighter Typhoon hizmete alındı.

1980’lerin ortalarında İngiltere’den 40 adet Tornado alımının gündemde olduğu sırada, alımın gerçekleşmesi durumunda o sırada hazırlığı yapılan Eurofighter projesine Türkiye’nin eşit olarak dahil olması teklifi yapılmıştır. Müteakiben, 2000’lerin başlarında ve 2010 civarında iki kez daha Typhoon Türkiye’ye, sanayi katılımı ile birlikte teklif edilmiş ancak çeşitli sebeplerle alım gerçekleşmemiştir.

DELTA KANATLI, YÜKSEK MANEVRA KABİLİYETİ...

Eurofighter Typhoon; çok rollü, delta kanatlı ve ön kanatçıklı (canard) tasarımına sahip bir avcı uçağıdır. Gelişmiş aerodinamik tasarımı ve uçuş kontrol sistemi sayesinde yüksek manevra kabiliyeti sunmakta; "supercruise" olarak bilinen, art yakıcı kullanmaksızın sesüstü uçuş kabiliyetiyle dikkat çekmektedir. Uçak hem tek koltuklu hem de çift koltuklu konfigürasyonlarda mevcuttur ve hava-hava ile hava-yer görevlerinde görev yapabilmektedir.

Uçağın görev sistemleri arasında Captor-E aktif elektronik taramalı dizin (AESA) radarı, DASS (Defensive Aids Sub-System) özsavunma sistemi, gelişmiş görev bilgisayarı, Link 16 veri bağı ve elektro-optik sensörler yer almaktadır. Kendini savunma kabiliyeti, elektronik harp sistemleri, flare/chaff dağıtıcıları ve radar ikaz alıcılarıyla desteklenmektedir.

Silah yükü bakımından geniş bir yelpazeye sahip olan Typhoon; Meteor, AIM-120 AMRAAM, IRIS-T, ASRAAM gibi hava-hava füzeleri ile Brimstone, Storm Shadow, Paveway serisi güdümlü mühimmatlar ve Taurus gibi seyir füzelerini taşıyabilmektedir. Aynı zamanda Mauser BK-27 27mm topu da bulunmaktadır. Meteor, uzun menzili, çift yönlü veri bağı ve çift darbeli motoru ile halihazırda üretim ve kullanımdaki en modern ve yüksek kabiliyetli havadan havaya füzelerden biridir.

Uçakta, EUROJET konsorsiyumu tarafından geliştirilip üretilen iki adet EJ200 turbofan motor kullanılmaktadır. Her ortak ülke motorun belirli bileşenlerinden sorumlu olmakla birlikte nihai montajlar kendi ülkelerinde gerçekleştirilmektedir.

Eurofighter, "Tranche" olarak adlandırılan aşamalarda üretilmektedir. Tranche 1 temel hava üstünlüğü kabiliyetini sağlarken, Tranche 2 ile sınırlı hava-yer yetenekleri eklenmiştir. Tranche 3A ise çok rollü görev kabiliyeti, gelişmiş görev bilgisayarı ve genişletilmiş silah entegrasyonlarını kapsamaktadır. Tranche 4 ve 5 modelleriyle birlikte AESA radar, dijital aviyonikler ve elektronik harp kabiliyetlerinde büyük ilerlemeler hedeflenmektedir.

EUROFIGHTER TÜRKİYE İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye son yıllarda savunma sanayii ve havacılık sektöründe oldukça önemli ilerlemeler kaydetti. Tamamı milli imkanlarla geliştirilen insanlı muharip (MMU Kaan), insansız taarruz (Anka 3), insansız çok rollü muharip (Kızılelma) uçak projelerini yürütüyor; silahlı insansız hava araçlarını da (Anka, Aksungur, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB2) bunların en önemlileri...

Kızılelma’nın kısa süre içinde hizmete girmesi ile birlikte hava kuvvetlerinde insanlı ve insansız muharip uçakları birlikte kullanan ilk hava kuvvetlerinden biri olacak. Öte yandan MMU KAAN, Batı dünyasında halen test uçuşu aşamasındaki tek yeni nesil muharip uçak projesi olarak öne çıkıyor.

Ancak tüm bu iddialı programların yanı sıra özellikle bölgedeki yoğun askeri ve teknolojik tehdit ortamında caydırıcı kapasitenin korunması için Eurofighter Typhoon alımının önemli bir köprü işlevi görmesi bekleniyor.