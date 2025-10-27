Almanya ablukayı kaldırdı, İngiltere Ankara’da! Komşuda Eurofighter korkusu gerçek oldu

Türkiye, Avrupa savunma dengesini kökten değiştirecek bir adım attı. Almanya, Türkiye’ye 20 adet yeni nesil Eurofighter Tranche 5 savaş uçağının satışına onay verdi. Sözleşmede 20 uçaklık ek opsiyon da yer alıyor.

Yunan basını haberi “alarm zilleri” manşetiyle verdi. Kathimerini, Türkiye’nin bu adımla “Ege semalarında üstünlüğü yeniden tesis edeceğini” yazarken, Protothema gazetesi “Ankara’nın hava sahası oyunu değişti, Atina zor günlere hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.

ALMANYA GERİ ADIM ATTI: ENGELLEMEYECEĞİZ

Airbus Savunma ve Uzay CEO’su Michael Schoellhorn, Almanya’nın satış konusundaki çekincelerini tamamen kaldırdığını söyledi.

Schoellhorn, “Alman hükümeti artık engel koymayacak, Eurofighter’ların Türkiye’ye ulaşmasını destekliyoruz” dedi.

Yeni Şansölye Friedrich Merz liderliğindeki Berlin yönetimi, satışa yeşil ışık yakarak Türkiye’ye yönelik yıllardır süren örtülü ambargoyu fiilen kaldırdı.

TÜRKİYE'NİN SAVUNMADA YENİ ÇAĞI: EUROFİGHTER-KAAN- HÜRJET ÜÇLÜSÜ

Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile IDEF 2025 fuarında imzalanan mutabakat zaptının ardından, “Türk Hava Kuvvetleri’ni çok daha güçlü hale getireceğiz” demişti.

Türkiye, Eurofighter’ları milli savaş uçağı KAAN ve HÜRJET projeleriyle birlikte entegre etmeyi planlıyor. Böylece Türk Hava Kuvvetleri, 5. nesil teknolojilerle donatılmış hibrit bir filoya kavuşacak.

Airbus CEO’su Schoellhorn, “Türk havacılık endüstrisi artık Avrupa’nın en güçlü ortaklarından biri. Savunma sanayisine yaptıkları yatırım açıkça görülüyor.” diyerek Türkiye’nin üretim kabiliyetini övdü.

YUNAN BASINI: ANKARA JETLERİ ALDI, ATİNA'NIN KABUSU GERÇEK OLUYOR Yunan basını, Almanya’nın kararını “jeopolitik deprem” olarak nitelendirdi. Ta Nea, "Türkiye artık sadece KAAN ile değil, Avrupa’nın en gelişmiş jetleriyle Ege’ye geri dönüyor." dedi. Kathimerini: "Avrupa Ankara’ya teslim oldu, Yunanistan diplomaside kaybetti." şeklinde görüş paylaştı. Skai TV, "Türkiye’nin Eurofighter hamlesi, Atina’nın hava savunma planlarını altüst etti." sözlerine yer verdi. Analizlerde özellikle Türkiye’nin Eurofighter filosu ve KAAN projesiyle Ege’de hava üstünlüğünü uzun yıllar koruyacağı öne çıkarıldı.

İNGİLTERE BAŞBAKANI STARMER ANKARA'DA

İngiltere Başbakanı Keir Starmer bugün Ankara’da.

Ziyarette, 40 adet Eurofighter savaş uçağının alımına dair nihai imzaların atılması bekleniyor.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “Stratejik ortaklık temelinde savunma, ticaret ve bölgesel güvenlik başlıkları masada olacak” dedi.

AVRUPA ALARMDA, TÜRKİYE YÜKSELİŞTE

Yunan ve Alman basınına göre, Türkiye’nin savunma hamlesi yalnızca askeri değil, jeopolitik güç dengesini de kökten değiştiriyor.

Eurofighter anlaşmasıyla Türkiye, hem NATO’nun ikinci büyük gücü olarak elini güçlendiriyor hem de Ege’de caydırıcılık üstünlüğünü yeniden tesis ediyor.

Yunan medyası ise özetle söylüyor:

“Ankara, gökyüzünü geri aldı.”

EUROFİGHTER TRANCHE 5

Yeni nesil Eurofighter’lar, AESA radarı, gelişmiş dijital aviyonikler, elektronik harp kabiliyeti ve süper seyir hızı ile dikkat çekiyor.

Tranche 5 varyantları, 5. nesil uçaklarla entegrasyon kabiliyetine sahip, insanlı-insansız görev iş birliği (Manned-Unmanned Teaming) sistemleriyle donatılmış durumda. Eurofighter’ların Meteor ve Storm Shadow gibi uzun menzilli mühimmatlarla birlikte KAAN filosuna entegre edilmesi, Türk Hava Kuvvetleri’ne bölgede tarihi bir caydırıcılık avantajı kazandıracak.

Alman medyası kararı “Berlin’in Ankara’ya ambargoyu kaldırdığı tarihi dönüm noktası” olarak yorumlarken, Yunan basını alarm zillerini çaldı. Kathimerini, “Türkiye Ege semalarında oyun kurucu konuma geliyor” başlığını attı.

EUROFİGHTER NE SAĞLIYOR?

Eurofighter Typhoon, yüksek irtifa performansı, süpersonik seyir (supercruise), AESA radar sistemleri (ECRS MK2), gelişmiş elektronik harp kabiliyeti ve Meteor ile Storm Shadow gibi stratejik mühimmatları kullanabilme yeteneğiyle dikkat çekiyor.

Bilinen özellikler, Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki hava üstünlüğü hedefiyle doğrudan örtüşüyor. Özellikle Meteor füzesi, 200 km üzerindeki menziliyle Yunanistan’ın Rafael ve F-35 platformlarına ciddi bir karşılık oluşturabilecek nitelikte.

Öte yandan Eurofighter üretim hattının 2030’da kapanması beklenirken, Türkiye'nin siparişi bu hattın devamlılığı açısından da stratejik önem taşıyor.

Kulislerde, Türkiye’nin kısa vadede bazı uçakları Katar’dan ya da İspanya’dan temin edebileceği, uzun vadede ise yeni üretim için anlaşmalar yapabileceği konuşuluyor.

TÜRKİYE'YE SİLAH İHRACATINDA YENİ DÖNEM

Almanya, önceki hükümet döneminde 2024 yılında Türkiye’ye büyük çaplı silah satışına yıllar sonra ilk kez onay vermişti. Ekim 2024’te dönemin Başbakanı Olaf Scholz’un Türkiye ziyaretinde Eurofighter anlaşmasına sıcak baktığı kamuoyuna yansımış, ancak koalisyon içi kriz nedeniyle süreç ertelenmişti.

Mayıs 2025’te Hristiyan Demokrat Birlik lideri Merz, "Türkiye son derece değerli ve güvenilir bir NATO müttefikidir" diyerek satışa destek vermişti.