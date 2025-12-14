ABD'de yaşayan ve 18 yaşında geçirdiği iş kazasında belden aşağısı ampute edilen Loren Schauers, hayatta kalışını, ailesiyle yaşadığı kopuşu ve eşi Sabia ile verdiği yaşam mücadelesini anlattı. "Sadece başım kalsa bile yaşamak istedim" diyen ve sosyal medyada içerek üreten Loren, her şeye rağmen hayata ve eşine duyduğu bağlılıkla ilham veriyor.

SAĞ KOLU PARÇALANDI, BELDEN AŞAĞISI EZİLDİ 2019 yılının Eylül ayında, o zamanlar sadece 18 yaşında olan Loren Schauers'ın hayatı, geçirdiği iş kazasıyla sonsuza dek değişti. Genç bir inşaat işçisiyken ABD’nin Montane eyaletindeki Great Falls'ta bir köprüden forklift kullanırken yoldan çıkmak zorunda kaldı ve aracı 15 metre yükseklikten düştü. Forkliftin altında kalan Loren, bilinci açık bir şekilde sağ kolunun parçalandığını ve vücudunun belden aşağısının ezildiğini gördü.

Hastaneye kaldırılan ve yaşam destek ünitesine bağlanan Loren için doktorlar umutsuzdu. Ancak tüm beklentilere rağmen bilinci yerine geldi ve doktorlara, sadece başı ve gövdesi kalsa bile yaşamak istediğini söyledi. Nadir ve aşırı bir cerrahi prosedür olan hemikorporektomi ameliyatıyla belden aşağısı ampute edildi ve genç adam hayata tutundu.

YAŞAM MÜCADELESİ SADECE FİZİKSEL ENGELLE SINIRLI KALMADI Bugün 24 yaşında olan Schauers, tam zamanlı bakıcısı ve eşi Sabia Reiche ile birlikte yaşıyor. Çift, iyileşme sürecini ve günlük zorluklarını belgeleyerek sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi edindi. Ancak Loren'ın yaşam mücadelesi sadece fiziksel engellerle sınırlı kalmadı; kaza sonrası ailesiyle yaşadığı ilişki kopukluğu da en büyük zorluklardan biri oldu.

"AİLEM YALNIZCA BENİ BİR GÖSTERİ OBJESİ OLARAK GÖRDÜ" Loren, "Ailem ölmeyeceğimi anladığı anda destek vermeyi bıraktı ve yanıma gelmez oldu. Eve döndüğümde arkadaşlarım ve ailem geldi ama kısa süre sonra fark ettim ki, bu, beni umursamaktan çok 'neler oluyor' diye bakmaya gelmekti. Sadece ‘gösteriyi’' merak ediyorlardı” diyerek ailesiyle yaşadığı acı dolu deneyimi anlattı.

Schauers, ailesinin eşi Sabia ile olan ilişkisini kabullenmekte de zorlandığını ve "birbirlerini sevdiklerini" de sözlerine ekledi. Yıllar geçtikçe daha da izole olduğunu belirten Loren, bunun suçunu kısmen kendine yükledi ve artık insanlarla vakit geçirmek için çok çaba göstermediğini, ailesine nadiren ulaştığını söyledi.

Tüm bu zorluklara rağmen, Loren hayatta kalmasında aldığı desteğin kritik olduğunu vurguladı. Başından beri kendisinin ve Sabia'nın yanında duran tek kişinin üvey kız kardeşi olduğunu söyleyen Loren, kız kardeşinin hastane sürecinde tedavi seçeneklerini araştırarak hemikorporektomi ameliyatını bulduğunu, cerrahla iletişime geçtiğini ve karar kontrolünün kendisinde kalması için mücadele ettiğini anlattı.

"KENDİ AİLEMEZİ KURMAK İSTEDİK" Öte yandan 2021 yılında Sabia ile evlenen Loren, 2020 yılında aldığı biyonik kol ve özel tekerlekli sandalyesiyle hayatına devam etse de, hala günün her saati bakıma muhtaç olduğunu açıkladı. Geleceği hakkındaki belirsizlikten sonra mümkün olduğunca bağımsızlığını geri kazanmaya çalıştığını dile getirdi.

Sosyal medya içerikleriyle para kazanan çift, 2022'de kendi evlerini satın aldı. Loren, daha önce çocuk sahibi olmayı çok istediklerini ancak mevcut yaşam tarzlarında bunun adil olmayacağını düşündüğü için bu hayalin artık gerçekçi olmadığını söyledi: "Kendi ailemizi kurmak isterdik ama bakımımla ilgili ne kadar sorun olduğu göz önüne alındığında, bunun bizim için mümkün olduğunu düşünmüyorum."

