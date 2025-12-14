Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Süper Lig'deki Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada 2 hafta sonra takımın başında olmayacağını duyurdu. Taraftarların küfürlü tepkisini hem takım hem teknik heyet olarak hak etmediklerini belirten Yılmaz, "Rize ve Başakşehir maçlarının ardından burada olmayacağım" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe'ye evinde tek golle mağlup olan Gaziantep FK'de Teknik Direktör Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından ayrılık açıklaması yaptı.

Maçın ardından konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, 2 hafta sonra takımın başında olmayacağını açıkladı.

"7 EKSİKLE SAVUNMAYA ÇALIŞTIK"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Zor bir maç oynadık. Göztepe 3 yıldır aynı oynuyor. Etkili oynuyor. Uzun oynuyorlar. Biz de 7 eksikle kısa bir takım olduğumuz için iyi savunmaya çalıştık. Penaltıyı kaçırdıktan sonra gol yedik. Çok çalıştığımız bir noktada gol yedik. Değerlendiremediğimiz pozisyonlarımız oldu" dedi.

"2 MAÇ SONRA BURADA OLMAYACAĞIM"

Maç içerisinde taraftarlardan kendisine ve oyuncularına küfürler edildiğini söyleyen ve 2 maç sonra görevini bırakacağını açıklayan Yılmaz, "Bu şehirde farklı şeyler var. Buraya geldiğimiz 0 puan vardı, bugün 23 puanla Avrupa hayali kuran bir takım var. Bugün bana küfür ettiler, 'Takım neden oynamıyor?' dediler. İnsanlarda biraz kıymet bilmek olur. Önümüzdeki Rize ve Başakşehir maçlarının ardından burada olmayacağım. O maçlardan sonra burada olmayacağım, sonrasında helalleşeceğiz. O 2 maçı kazanıp yolumuza bakacağız. Bu karar mağlubiyetle alakalı değil, bu tepkileri ben ve oyuncularım hak etmedi. Bazen oyuncular gününde olmayabilir ama bu kadar tepki de normal değil. Biz bu takımı 0 puanla devraldık. Nereden nereye geldik. Eleştiriyi kabul ederiz bu kadarı fazla" ifadelerini kullandı.

GÖREV ALDIĞI TAKIMLARI

Burak Yılmaz daha önce Beşiktaş, Kayserispor ve Kasımpaşa'da da görev almıştı. Yılmaz, Gaziantep FK'nin başında çıktığı 16 maçta 1.81'lik ortalama elde etti.

