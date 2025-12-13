''Tuğyan Ülkem Gülter evli mi, çocuğu var mı, Tuğyan itiraf etti mi?'' soruları gündemin merkezine oturdu. Güllü’nün Yalova’da hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çekici bir aşamaya gelindi. Aylar süren adli süreç sonunda sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “kasten ve tasarlanarak öldürme” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay günü evde bulunan ve soruşturma kapsamında ifadesi alınan yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Peki Tuğyan Ülkem Gülter evli mi, çocuğu var mı? Tuğyan itiraf etti mi?

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER EVLİ Mİ?

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in evli olmadığı biliniyor. Özel hayatını uzun yıllardır gözlerden uzak tutan Gülter, bugüne kadar evliliğine dair herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Kamuoyuna yansıyan bilgilerde, medeni durumunun bekar olduğu ifade ediliyor.

TUĞYAN’IN ÇOCUĞU VAR MI?

Tuğyan Ülkem Gülter’in çocuğu olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

TUĞYAN İTİRAF ETTİ Mİ?

Yürütülen soruşturma kapsamında Tuğyan Ülkem Gülter henüz herhangi bir itirafta bulunmadı. Dosyada yer alan en dikkat çekici ifade,olay günü evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu’ya ait oldu. Ulu verdiği ifadede cinayeti Tuğyan Gülter’in işlediğini öne sürdü.

TUĞYAN’IN BABASI KİM?

Tuğyan Ülkem Gülter’in annesi, 90’lı yıllara damga vuran sanatçı Güllü’dür. Babası ise müzik dünyasında yapımcı kimliğiyle tanınan Gürol Gülter’dir. Güllü ile Gürol Gülter’in evliliği 1996-2002 yılları arasında sürmüş, bu evlilikten Tuğyan Ülkem ve bir erkek çocuk dünyaya gelmiştir.

