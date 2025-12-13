Pendik sahilindeki bir parkta devriye gezen polis ekiplerinin şüphe üzerine kontrol etmek istediği park halindeki araçta, ön koltukta bir ceset bulundu. Hayatını kaybeden kişinin ölüm nedeninin otopsiyle netleşeceği bildirildi.

Pendik sahilinin karşısında bulunan bir parkta devriye görevini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine park halindeki bir araçta bulunan kişiye GBT yapmak istedi.

ÖN KOLTUKTA CESET BULDULAR

Aracın camını tıklatan ekipler, ön sağ koltukta bulunan kişinin hareketsiz olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin aracı açmasının ardından, araç içerisinde ön sağ koltukta bulunan gencin hayatını kaybettiği belirlendi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Gece yarısı korkunç olay: Polis camı tıklattı, ön koltukta cesetle karşılaştı

ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ OTOPSİ AYDINLATACAK

Gencin uyuşturucu madde etkisinde hayatını kaybetmiş olabileceği iddia edilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası