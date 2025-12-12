Adana’da işlenen bir cinayet kan dondurdu. 19 yaşındaki Murat İnanmaz, defalarca bıçaklanarak katledildi. Genci öldüren katil zanlısı yada zanlıların yakalanması için polis inceleme başlattı.

Adana’nın Seyhan ilçesinde kanlar içinde hareketsiz yatan genci fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Yapılan ihbar sonrasına gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Hayatını kaybeden 19 yaşındaki Murat İnanmaz

DEFALARCA BIÇAKLANMIŞ

Hayatını kaybeden gencin 19 yaşındaki Murat İnanmaz olduğu öğrenilirken, gencin çok sayıda bıçak darbesi alarak hayatını kaybettiği tespit edildi. İnanmaz’ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Katil zanlısı yada zanlıları aranıyor

