Yapımcı Onur Güvenatam ismi gündeme geldi. Türk dizi ve sinema sektöründe son yıllara damga vuran yapımların arkasındaki isimlerden biri olan Onur Güvenatam, imza attığı projeler ve kazandığı ödüllerle adından söz ettiriyor. Başarılı yapımcının yaşamı ve kariyeri merak ediliyor.

Televizyon ve dijital platformlar için ürettiği yüksek reytingli ve geniş izleyici kitlesine ulaşan yapımlarla dikkat çeken Onur Güvenatam, Türkiye’deki önemli yapımcıları arasında gösteriliyor. OGM Pictures çatısı altında hayata geçirilen projelerle sektörde güçlü bir konum edinen Güvenatam’ın hayatı ve kariyeri araştırılıyor.

ONUR GÜVENATAM KİMDİR?

Onur Güvenatam, 1985 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Eğitim hayatının ardından medya ve yapımcılık alanına yönelen Güvenatam, kariyerine 2010’lu yılların başında adım attı. Kısa sürede televizyon sektöründe dikkat çeken projelere imza atarak adını geniş kitlelere duyurdu.

Güvenatam, hem ulusal kanallarda hem de dijital platformlarda yayınlanan projeleriyle sektörde kalıcı bir yer edindi. 40 yaşındaki yapımcı, kariyerini aktif olarak sürdürmeye devam ediyor.

ONUR GÜVENATAM NE İŞ YAPIYOR?

Onur Güvenatam, iş insanı ve yapımcıdır. Kariyerinin ilk dönemlerinde 03 Medya bünyesinde projeler geliştiren Güvenatam, 2019 yılında OGM Pictures adlı yapım şirketini kurdu. Şirket, kısa sürede prime time dizileri ve dijital platform yapımlarıyla sektörün önde gelen yapım şirketlerinden biri haline geldi.

Güvenatam’ın yapımcılığını üstlendiği projeler arasında Vatanım Sensin, İstanbullu Gelin, Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız, Yalı Çapkını, Zeytin Ağacı ve Sahipsizler gibi yüksek izlenme oranlarına ulaşan yapımlar bulunuyor. Başarılı yapımcı, 2017, 2021 ve 2023 yıllarında En İyi Dizi dalında Altın Kelebek Ödülü kazandı.

