Ligde zor günler geçiren Lecce ile düşme hattından çıkmak için kritik puanlara ihtiyaç duyan Pisa bu akşam karşı karşıya gelecek. Lecce-Pisa maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta canlı yayınlanacak belli oldu. Muhtemel ilk 11 maç kadrosu ise şekillenmeye başladı!

Lecce topladığı 13 puanla 17. sırada yer alıyor. Deplasmanda sahaya çıkacak olan Pisa için de tablo benzer şekilde kritik. Mavi-siyahlılar 10 puanla 18. sırada bulunuyor. Peki, Lecce-Pisa maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta canlı yayınlanacak?

Lecce-Pisa maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta canlı yayınlanacak? İtalya Serie A 15. hafta heyecanı sürüyor!

LECCE-PISA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İtalya Serie A’nın 15. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren Lecce-Pisa karşılaşması futbolseverlerin gündeminde.

Ettore Giardiniero Stadyumu’nda oynanacak Lecce-Pisa maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

LECCE-PISA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lecce-Pisa maçı 12 Aralık Cuma akşamı saat 22.45’te başlayacak. Merakla beklenen dev karşılaşma için geri sayım başlatıldı!

LECCE-PISA MUHTEMEL 11

Lecce: W. Falcone, D. Veiga, K. Gaspar, T. Gabriel, A. Gallo, L. Coulibaly, Y. Ramadani, M. Berisha, T. Morente, F. Camarda, R. Sottil

Pisa: S. Scuffet, A. Calabresi, A. Caracciolo, S. Canestrelli, I. Touré, E. Akinsanmiro, M. Aebischer, M. Marin, S. Angori, M. Tramoni, H. W. Meister

