Kanal D’de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından Hakan Ural’ın hafta başından bu yana ekranda olmaması dikkat çekti. Ural’ın, şarkıcı Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’i savunan açıklamaları yeniden gündeme gelirken, Nihat Doğan’ın ünlü sunucuya yönelik sert sözleri sosyal medyada çok konuşuldu. Öte yandan Hakan Ural, programda neden yer almadığını açıkladı.

Geçtiğimiz Eylül ayında hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin yeni gelişmeler yaşanmış, Güllü’nün kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan Nur Ulu valizlerle yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

“HADİ GÖRÜŞÜRÜZ, BAY BAY DEYİP” İTMİŞ Olayın cinayet olabileceği şüphesi, yapılan ses kaydı incelemeleriyle doğrulandı. İncelemelerde, Tuğyan’ın Güllü’yü iterek ölümüne yol açtığı ve sonrasında “Hadi görüşürüz, bay bay” ifadelerini kullandığı tespit edilmişti.

HAKAN URAL GÜLLÜ’NÜN KIZINI SAVUNMUŞTU Daha önceki programlarda Tuğyan Ülkem Gülter’in olaya kasten karıştığını düşünmediğini belirten Hakan Ural, “Bu konu artık kapansın, bu ülkenin mahkemesi, polisi ve emniyeti var” ifadelerini kullanmıştı.



NİHAT DOĞAN SERT SÖZLERLE YÜKLENDİ Olayın ardından sosyal medyada sert tepkiler gösteren Nihat Doğan, isim vermeden Hakan Ural’a “gevişçi” benzetmesi yaparak, “O gevişçi olsam bir daha sabah programına çıkmam” şeklinde konuşmuştu. Bu sözlerin ardından Hakan Ural’ın programa katılmaması, izleyiciler arasında spekülasyonlara yol açtı.



HAKAN URAL PROGRAMDA NEDEN YOK? Konuyla ilgili açıklama ise Ferda Yıldırım’dan geldi. Program sunucusu, Hakan Ural’ın Covid-19 geçirdiğini belirterek, “Hakan Ural programda olmayacak” dedi. Hakan Ural da Instagram hesabından yaptığı açıklamada sağlık sorunları nedeniyle programda yer alamadığını belirtti. Ural, toparlanma sürecinde olduğunu ve en geç pazartesi günü tekrar ekranda olacağını söyledi.



AÇIKLAMA YAPTI: EKSİK OLMAYIN Paylaşımında destek mesajları için teşekkür eden Ural, “Geçmiş olsun mesajlarınıza tek tek cevap vermem mümkün değil eksik olmayın. İnanın on bini aşkın mesaj vardır. O kadar içten teferruatlı şifa, dualar ediyorsunuz ki benim gibi duygusal birinin etkilenmeme şansı sıfır bu yüzden yazmak istedim. Çok çok teşekkürler, iyi ki varsınız” dedi.



“PAZARTESİ BİRLİKTEYİZ” Sözlerinin devamında ise “Hayırlısı ile tüm ilaçları kestik. Ufak bir diş apsesi oldu ki o da bağışıklık düştü diye olurmuş. Onu da bugün çözüp hafta sonu iyice dinlenip pazartesi birlikteyiz. Bu arada yayına gösterdiğiniz alaka, ilgi için teşekkürler. Ekip harika iş çıkarıyor. Böyle bir ekibin bir parçası olduğum için çok şanslıyım” ifadelerini kullandı.



