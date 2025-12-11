22 bin 346 kişi nüfusu olan Eğil, Asurlular, Romalılar, Bizanslılar, Abbasiler Büyük Selçuklu Devleti, Nisanoğulları Beyliği, Akkoyunlular, Safeviler, Urartular, Medler, Büyük Tigran, Slevoklar ve Persler gibi birçok medeniyetin hüküm sürdüğü bir ilçe olarak biliniyor.

Şirinliğini de bu beyaz evlerden, resimlerden aldığını belirten Başkan Seydaoğlu, "Bizden önceki dönemlerde evlerin tamamı beyaza boyanmıştı. Bir de sokak boyamaları vardı, bu kadar yoğunlukta değildi. Biz göreve geldikten sonra boyama faaliyetlerini biraz daha artırdık. Eğil, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen isimlerin birebir kabirlerinin olduğu mübarek bir ilçe. İnanç turizmi anlamında yaklaşık 1 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmakta. Bazen bu sayı artmakta" dedi.