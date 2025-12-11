Adana’daki bir işletmenin solisti ve ortağı olan Kenan Arslan, taşkınlık çıkaran bir müşterinin daha sonra arkadaşlarını toplayarak tekrar bara gelmesi ile çıkan olaylarda silahla vurulması sonucu hayatını kaybetti. Vefat haberi ardından Kenan Arslan'ın hayatı merak ediliyor. Peki Kenan Arslan kimdir?

Adana'nın tanınan solistlerinden biri olan Kenan Arslan cinayete kurban gitti. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir müşteri Kenan Arslan'ın solistlik yaptığı barda taşkınlık çıkarttı. Bunun üzerine barın ortağı ve aynı zaman solisti olan Kenan Arslan şahsı uyardı. Taşkınlığa devam eden şahıs, bardan dışarı çıkarıldı. Olay yerinden ayrılan şahıs, bir süre sonra arkadaşlarıyla tekrar bara geldi. Çıkan olayda Kenan Arslan ile A.D. silahla vuruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Arslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OĞLU SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kenan Arslan'ın vefat haberi sosyal medya hesabından duyuruldu. Arslan'ın oğlu; "Babam Kenan Arslan hakkın rahmetin kavuşmuştur. Öğle namazından sonra Buruk Mezarlığına gömülecektir." paylaşımında bulundu.



Solist Kenan Arslan öldürüldü (Kenan Arslan kimdir?)

KENAN ARSLAN KİMDİR?

42 yaşında yaşamını yitiren Kenan Arslan, uzun yıllardır Adana’daki mekanlarda solistlik yapan, aynı zamanda işletme ortağı olarak tanınan bir müzisyendi. Sosyal medyada aktif olduğu iki hesabı bulunan Arslan'ın son yıllarda yayımladığı şarkılar arasında Böyle Kabul Et (2023), Yaptıkların Doğru mu (2024), Sana Olmaz mı Dedim (2024) ve Yanarım Sevgimize (2022) yer alıyor. Arabesk türündeki bu eserler, dinleyiciler tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

