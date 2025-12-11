ABD yönetimi, 1 milyon dolar karşılığında yabancı başvuru sahiplerine "hızlandırılmış vize süreci ve uzun vadede vatandaşlığa geçiş imkanı" sunan "Trump Altın Kart (Trump Gold Card)"ı uygulamaya koydu. Karar ardından Altın kart (Trump Gold Card) ile ilgili ayrıntılar araştırılıyor. Peki, Altın Kart (Trump Gold Card) nedir, kimler nasıl, başvuru yapabilecek?



ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, kartın "nitelikli ve güvenlik taramasından geçen kişiler için doğrudan vatandaşlık yolu" sağlayacağını belirtti. Trump Altın Kartı, bir kişinin Amerika Birleşik Devletleri’ne önemli bir fayda sağlayabilme kapasitesine dayanan bir vizedir. Başvuru yapmak için, başvuru sahibinin iade edilmeyen 15.000 dolar DHS işlem ücretini ödemesi gerekir. Başvuru sahibinin işlem ücreti alındıktan sonra, dilekçe onayı ve vize değerlendirme süreci, başvuru sahiplerinin ek belgeleri veya ücretleri zamanında sunması koşuluyla hızlandırılmış bir şekilde yürütülecektir.

Altın karta özel web adresi açıldı ALTIN KARTA ÖZEL SAYFA AÇILDI Programın internet sitesine göre kart, "rekor sürede ABD oturum" hakkı vadediyor. İç Güvenlik Bakanlığına ödenen 15 bin dolarlık işlem ücretinin ardından 1 milyon dolarlık katkı yapan başvuru sahiplerinin hızlandırılmış şekilde oturum alabileceği belirtiliyor. Diğer yandan ABD'de bir çalışanı sponsor etmek isteyen şirketlerin 2 milyon dolar ödemesi gerekiyor. Program kapsamında yakında 5 milyon dolar karşılığında "özel vergi avantajları" sunan "platin" versiyonun da devreye alınacağı duyuruldu. Resmi internet adresinden yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: İşlem ücreti ve güvenlik soruşturması onayından sonra yapılacak 1 milyon dolarlık bir katkı karşılığında, Trump Altın Kart ile rekor sürede ABD oturma izni alın.



270 GÜNE KADAR ABD'DE KALMA HAKKINDA SAHİP OLACAKLAR Yabancı uyruklular şimdiden kayıt yaptırarak Trump Platin Kart için bekleme listesinde yerlerini garanti altına alabilirler. Program başlatıldığında,işlem ücreti ve 5 milyon dolarlık katkı alındıktan sonra, Platin Kart sahipleri bir takvim yılında ABD dışında elde edilen gelirlere ABD vergisi uygulanmaksızın ABD’de 270 güne kadar kalma hakkına sahip olacaklar. Daha önce ABD dışında elde edilen gelirlerine ABD vergisi uygulanmış olan kişiler (örneğin ABD vatandaşları ve yerleşik yabancılar) Trump Platin Kartı için başvuru yapmaya uygun değildir. Başvuran kişiye bağlı olarak ABD Dışişleri Bakanlığı’na ödenecek ek küçük ücretler uygulanabilir.

Altın kart sürecinin adımları paylaşıldı ALTIN KART NASIL ALINACAK? Başvurunuzu Gönderin Fırsatınız burada başlıyor: başvurunuz ve iade edilmeyen işlem ücretinizle. Bu, Trump Altın Kartı’nı güvence altına almak için ilk adımdır. Dikkatli Değerlendirme ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), potansiyel kart sahibini değerlendirmek için kapsamlı bir arka plan kontrolü ve süreç yürütür. Onay Bir başvuru sahibi onaylandığında, Trump Altın Kartı Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm 50 eyaletinde ve bölgelerinde kullanım için hazır olacaktır.

