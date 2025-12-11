ATV’nin 2026 ekran sezonuna damga vurması beklenen yeni dizisi Liliyar, oyuncu kadrosunu büyük oranda şekillendiriyor. Hülya Avşar'ın kadrosunda olduğu dizide başrolün de açıklanmasıyla dizinin ekrana geleceği tarih ve karakterlerin detayları merak konusu oldu.

ATV’nin Baba Yapım imzalı yeni projesi Liliyar ile ilgili kulislerde uzun süredir dönen iddialar, son paylaşılan bilgilerle netleşiyor. Dizi, kadrosuna genç ve deneyimli isimleri dahil ederken yayın takvimi de izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

LİLİYAR DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Liliyar dizisinin çekimleri için hazırlıklar Aralık ayında hız kazandı. Prodüksiyonun ilk bölüm için geri sayımda olduğu, dizinin 2026’nın ilk döneminde ekrana gelmesinin planlandığı belirtiliyor. Kanalın yayın takvimine göre dizinin ocak ayının ikinci haftasında seyirciyle buluşması hedefleniyor.

Liliyar dizisi ne zaman çıkacak? Oyuncu kadrosu netleşiyor

LİLİYAR DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosu son günlerde peş peşe gelen haberlerle genişledi. Daha önce Hülya Avşar, Fikret Kuşkan ve Levent Ülgen’in kadroda yer alacağı açıklanmıştı. Genç oyuncu Taro Emir Tekin'in de ekibe katıldı. Tekin, dizide Fikret Kuşkan’ın canlandıracağı Umur Karanoğlu karakterinin oğlu Koray’a hayat verecek.

Kadronun son halkası ise kadın başrol oldu. Sıla Türkoğlu’yla yapılan görüşmelerden sonuç alınamazken rol için Nilsu Berfin Aktaş ile anlaşma sağlandı. Aktaş, ilk adı Lilly olan ancak daha sonra Rosa ve Diana olarak değiştirilen aktivist bir karakteri canlandıracak. Dizide ayrıca Deniz Uğur, Erkan Can, Sarp Bozkurt, Lara Aslan ve Taha Baran Özbek gibi isimlerin de yer alacağı konuşuluyor. Öte yandan Alp Navruz ile yapılan temaslardan sonuç çıkmadığı, oyuncunun projede yer almayacağı netleşti.

Liliyar dizisi ne zaman çıkacak? Oyuncu kadrosu netleşiyor

LİLİYAR DİZİSİ KONUSU NE?

Dizinin konusu yapımcı tarafından henüz detaylı şekilde açıklanmasa da kulislere yansıyan bilgilere göre Liliyar, güçlü bir dramatik yapıya sahip olacak. Farklı kuşaklardan karakterlerin çatışmalarının, aile içi hesaplaşmaların ve bireysel dönüşümlerin merkezde olduğu bir hikayenin öne çıkması bekleniyor. Koray, Umur ve Rosa/Diana karakterleri üzerinden ilerleyen hikaye şimdiden izleyici tarafından merak edilmeye başlandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası