Kızılcık Şerbeti'nde bir geri dönüş daha! Herkes Rüzgar'ı beklerken...
Kızılcık Şerbeti’nde ses getiren ayrılıkların ardından geri dönüşler gündem oldu. 'Çimen' karakterinin ardından 'Rüzgar'ın da geri geleceği konuşulurken, sürpriz bir isim daha ortaya atıldı.
Kızılcık Şerbeti dizisinde oyuncu kadrosu değişimleri devam ederken, 'İlhami' karakterini canlandıran Fatih Gühan'ın diziye geri döneceği kesinleşti.
- Kızılcık Şerbeti dizisinde oyuncu kadrosu değişimleri sürüyor.
- Daha önce 'Çimen' karakteriyle Selin Türkmen diziye geri dönmüştü.
- 'Rüzgar' karakterini canlandıran Yiğit Kirazcı'nın geri döneceği sosyal medyada konuşuluyor.
- 'İmam İlhami' karakteriyle Fatih Gühan'ın diziye geri döneceği kesinleşti.
Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, oyuncu kadrosundaki değişimle dikkat çekmeye devam ediyor. Başrolde yer alan birçok ismin diziden ayrılması ve 'Çimen' karakterini canlandıran Selin Türkmen'in diziye geri dönmesi çok konuşulurken, yeni bir iddia daha gündeme geldi.
Son günlerde sosyal medyada bir dönem dizide 'Rüzgar' karakterini canlandıran Yiğit Kirazcı'nın geri döneceği konuşulurken, sürpriz bir ismin daha geri döneceği ortaya çıktı.
'İLHAMİ' GERİ DÖNÜYOR
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin 'İmam İlhami'si Fatih Gühan, fenomen diziye geri gelecek.
Gühan şu sıralarda TRT tabii’nin “Beklenen Mehdi” dizisinde “Sadık” karakterini canlandırıyor.