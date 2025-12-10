Kızılcık Şerbeti’nde ses getiren ayrılıkların ardından geri dönüşler gündem oldu. 'Çimen' karakterinin ardından 'Rüzgar'ın da geri geleceği konuşulurken, sürpriz bir isim daha ortaya atıldı.

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, oyuncu kadrosundaki değişimle dikkat çekmeye devam ediyor. Başrolde yer alan birçok ismin diziden ayrılması ve 'Çimen' karakterini canlandıran Selin Türkmen'in diziye geri dönmesi çok konuşulurken, yeni bir iddia daha gündeme geldi.

Son günlerde sosyal medyada bir dönem dizide 'Rüzgar' karakterini canlandıran Yiğit Kirazcı'nın geri döneceği konuşulurken, sürpriz bir ismin daha geri döneceği ortaya çıktı.

'İLHAMİ' GERİ DÖNÜYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin 'İmam İlhami'si Fatih Gühan, fenomen diziye geri gelecek.

Gühan şu sıralarda TRT tabii’nin “Beklenen Mehdi” dizisinde “Sadık” karakterini canlandırıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası