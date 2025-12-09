Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay’ı Feyza Civelek, oyunculuğu bir kenara bırakıp yılbaşı gecesinde şarkısıyla sahne alacak.

Dört sezondur ekranlarda boy gösteren Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, bu kez oyunculuğuyla değil, müzik yeteneğiyle gündemde olacak.

Civelek, yılbaşı gecesinin vazgeçilmez programlarından 'O Ses Türkiye Yılbaşı'nda sahneye çıkacak.

ÖZEL ŞAN DERSİ ALIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; oyuncu, yarışmaya hazırlanmak için özel şan dersleri almaya başladı. Henüz şarkı repertuarı açıklanmayan Civelek’in seçimi, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Provaların 18 Aralık’ta başlaması planlanırken, programın çekimlerinin 23 Aralık’ta yapılması öngörülüyor.

