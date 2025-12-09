Türkiye Gazetesi
Feyza Civelek sahneye çıkıyor! Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı O Ses Yılbaşı'nda
Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay’ı Feyza Civelek, oyunculuğu bir kenara bırakıp yılbaşı gecesinde şarkısıyla sahne alacak.
Dört sezondur ekranlarda boy gösteren Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, bu kez oyunculuğuyla değil, müzik yeteneğiyle gündemde olacak.
Civelek, yılbaşı gecesinin vazgeçilmez programlarından 'O Ses Türkiye Yılbaşı'nda sahneye çıkacak.
ÖNERİLEN HABERLER
HABERLER
Kızılcık Şerbeti'nde Doğa yerine kim gelecek? Kazadan kurtulan kişi merak ediliyor
ÖZEL ŞAN DERSİ ALIYOR
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; oyuncu, yarışmaya hazırlanmak için özel şan dersleri almaya başladı. Henüz şarkı repertuarı açıklanmayan Civelek’in seçimi, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.
Provaların 18 Aralık’ta başlaması planlanırken, programın çekimlerinin 23 Aralık’ta yapılması öngörülüyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR