“İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” davasına ilişkin konuşan İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu "Oranın bir siyaset arenasına dönüştürülmemesi, adalet duygusunun zedelenmemesi adalet müessesesinin de daha fazla töhmet tahtında bırakılmaması lazım." dedi.

BERAT TEMİZ - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, önceki akşam gazetecilerle iftarda bir araya geldi.

“İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” davası için Müsavat Dervişoğlu, “Oranın bir siyaset arenasına dönüştürülmemesi, adalet duygusunun zedelenmemesi adalet müessesesinin de daha fazla töhmet tahtında bırakılmaması lazım. Bu alanda sadece yargılananlara ya da muhalefet partilerine değil, hükûmete de görev düşüyor. Çünkü tartışılan adalettir” ifadelerini kullandı.

Erken seçimle ilgili soruda isim vermeden CHP’yi ve Ekrem İmamoğlu’nu eleştiren Dervişoğlu “Yanlış bir zamanda gündeme getirildi. Bugün bir davadan bahsediyorsak, o dönem yanlış bir yol haritası izlenmesiydi” dedi.

Müsavat Dervişoğlu gazetecilere konuştu: Mahkeme, siyaset arenası olmamalı

TSK GÜÇLÜ BİR ORDU

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), NATO’nun en güçlü ordularından biri olduğunu ve Türkiye’nin askerî gücünün tartışılmasına asla müsaade etmeyeceğini söyleyen Dervişoğlu “Ülke güvenliği teminat altındadır çünkü TSK güçlü bir ordudur ve Türk milleti de basiretli bir millettir. Ülke güvenliğini tartışma konusu yapmak gibi bir düşüncenin asla sahibi olamam. Bunu millî duygularım engeller” diye konuştu.

Dervişoğlu “Bu topraklarda geçmişte de gözleri olanlar vardı. Bugün de olduğu gibi herkesin gözü bu coğrafyada. ‘Vay efendim başımıza bir şey gelir’ diyorlar, bizim başımıza bir şey getirmeye çalışanın başına çok daha büyük bir bela gelir. Biz bu cumhuriyeti masada kurmadık. ‘İran’dan sonra sıra Türkiye’de’ komplosu yemez, bu coğrafyada bize tutmaz” ifadelerini kullandı.

