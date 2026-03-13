İBB yolsuzluk davasında şehir dışındaki cezaevlerinde yatan tutuklu sanıkların duruşmaya gelmek için yüzlerce kilometre yolculuk yapmak zorunda kaldıkları iddiaları Adalet Bakanlığı kaynakları tarafından yalanlandı.

GAMZE ERDOĞAN - Bakanlık kaynakları, misafir tutukluların hafta sonları da dahil olmak üzere duruşma devam ettiği sürece duruşmanın görüldüğü Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları kampüsü içerisindeki cezaevlerinde kalacağını belirtti.

Misafir tutukluların iadesine gelince de mahkeme tarafından uzun süreli ara verilmesi hâlinde veya yargılamanın tamamen sona ermesi durumunda durumun tekrardan değerlendirileceğinin altı çizildi.

Sanık yalanı! Adalet Bakanlığı iddiaları yalanladı

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında toplam 109 sanık tutuklu yargılanıyor. Bu sanıkların 105’i Silivri’de, 4 tutuklu ise Karatepe Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunuyor.

Bu kapsamda Metin Bal, Taner Çetin ve Mehmet Murat Çalık İzmir, Serdal Taşkın, Necati Özkan, Fatih Keleş ve Melih Geçek Kocaeli’den, Tuncay Yılmaz, Murat Kapki, Fatih Özçelik, Mustafa Nihat Sütlaş, Âdem Soytekin ve Gökhan Köseoğlu ise Tekirdağ’dan, Silivri’ye duruşmalar sebebiyle geçici olarak nakledilmişti. Kadın tutuklulardan ise İpek Elif Atayman Afyonkarahisar’dan, Fatoş Ayık Gebze’den, Elif Güven Bolu’dan, Güldem Şık Sakarya’dan, Fatoş Pınar Türker Düzce’den Silivri’ye sevk edildi. Mehmet Pehlivan, Murat Ongun, Hüseyin Köksal ve Elçin Karaoğlu, Karatepe Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunurken bu tutukluların Silivri’deki duruşmaya bulundukları kurumdan katıldıkları ifade edildi.



Haberle İlgili Daha Fazlası