Arınç ile Özel görüşmesinin perde arkası! Günaydın'ı odandan çıkarttı, 'İmamoğlu'na gitmem' dedi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın Meclis'teki görüşmesinin perde arkasını TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik aktardı. Atik, ikilinin odada bulunan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ı odadan çıkararak görüşmeye başladığını belirtti. Özgür Özel'in görüşmede 'normalleşme sürecini' hatırlattığını ifade eden Atik "Bülent Arınç 'Ekrem İmamoğlu'na gitmem' demiş" ifadelerini kullandı.
- Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.
- CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, görüşme sırasında odadan çıkarıldı.
- Özgür Özel, görüşmede normalleşme sürecini hatırlattığını ve Erdoğan'a düşmanlık beslemediğini belirtti.
- Bülent Arınç, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmeyeceğini bildirdi.
- Arınç, İmamoğlu'nun yargılamaları devam ettiği için yanına gitmenin veya yanında görünmenin doğru olmayacağını ifade etti.
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Taksim Meydanı programında Arınç ile Özel arasındaki görüşmenin perde arkasını aktardı.
GÖKHAN GÜNAYDIN ODADAN ÇIKARILDI
Özel'in ziyaret heyetinde bulunan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın Arınç-Özel görüşmesi sırasında odadan çıkarıldığını söyleyen Fatih Atik "Gökhan Günaydın’ın Ekrem İmamoğlu’na çok yakın olduğu biliniyor. Gökhan Günaydın daha sonra odadan çıkarılıyor ve ikisi baş başa görüşüyor" ifadelerini kullandı.
CHP'DE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Parti içinde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik büyük bir tepki olduğunun altını çizen Atik "Özgür Özel görüşmede normalleşme sürecini hatırlatmış. Özel 'Erdoğan'a düşmanlık beslemiyorum' demiş" şeklinde konuştu.
ARINÇ'TAN İMAMOĞLU'NA VETO
Bülent Arınç'tın Özel'e tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmeyeceğini bildirdiğini vurgulayan Fatih Atik "Arınç 'Ekrem İmamoğlu'na gitmem' demiş. Arınç, 'Yargılamalar devam ediyor, İmamoğlu'nun yanına gitmem, yanında görünmem doğru olmaz.' diyor" sözlerine yer verdi.