Teknolojiyi insana yaklaştıran çözümlerle sektöründe dijitalin öncüsü olmaya devam eden Türkiye Sigorta, bir süre önce yapay zekâ destekli fonksiyonlar ve kullanıcı dostu tasarımla yenilediği Mobil Plus uygulamasını yeni özelliklerle geliştirmeyi sürdürüyor.

Türkiye Sigorta Mobil Plus’ın modern, sade ve akıcı arayüzü sayesinde kullanıcılar, sigorta ve bireysel emeklilik işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabiliyor. Türkiye Sigorta’nın kullanıcı ihtiyaçlarını gözeterek tamamen kendi bünyesinde sürekli geliştirdiği mobil uygulamanın halihazırda 8,7 milyon kullanıcısı bulunuyor.

Yeniliklerini artıran Mobil Plus uygulamasına, sektörde ilk olan bazı özellikler de eklendi. Uygulamanın güncel versiyonuna aşağıdaki QR kodu okutarak App Store ve Google Play üzerinden erişilebiliyor.

Türkiye Sigorta Mobil Plus yeni özelliklerle güçlendi

ÖDEME İŞLEMLERİ ARTIK DAHA HIZLI VE PRATİK

Mobil Plus kullanıcıları, Prim İadeli Birikimli Hayat Sigortası poliçelerinde kart değişikliği menüsünden kartlarını kolayca ekleyebiliyor, mevcut kartları arasından öncelikli kartlarını diledikleri zaman değiştirebiliyor. Bu özellik sayesinde ödeme işlemleri daha hızlı ve pratik şekilde yönetilebiliyor.

KONUT HASARINA ŞEFFAF TAKİP İMKÂNI

Uygulamada yer alan Detaylı Konut İşlem Takibi ile kullanıcılar, konut hasar dosyalarına ilişkin süreçleri anlık olarak izleyebiliyor, eksik evraklarını yükleyebiliyor ve tüm gelişmeleri tek bir ekrandan takip edebiliyor. Yeni özellik, hasar yönetiminde şeffaflık ve erişilebilirlik sağlıyor.

SEKTÖRDE BİR İLK: AKILLI SESLİ HASAR İHBARI

Sektörde bir ilk olan Akıllı Sesli Hasar İhbarı özelliği sayesinde Mobil Plus kullanıcıları, konut hasar ihbarlarını sesli asistan desteğiyle adım adım tamamlayabiliyor. Söz konusu özellik, kullanıcılara hasar bildirim süreçlerinde hız, kolaylık ve erişilebilirlik sağlıyor.

KULLANICILARA HEDİYE İMKÂNI SUNAN ‘FIRSAT DÜNYASI’ GELİŞTİRİLDİ

Yine sektörde bir ilk olarak uygulamadaki ‘Fırsat Dünyası’ modülü de yepyeni bir yaklaşımla zenginleşti. Mobil uygulamadaki “Fırsat Dünyası” modülü yeni nesil oyunlaştırma yaklaşımıyla yeniden kurgulandı. Görevler, oyunlar ve puanlı ödül sistemi sayesinde kullanıcılar; yarışabiliyor ve keyifli bir deneyim yaşayabiliyorlar, böylece sigortacılık deneyimi daha canlı, katılımcı ve değer üreten bir dijital yolculuğa dönüşüyor. Şirket, bu sayede; sektörün farkındalığını yediden yetmişe 5 nesilde arttırmayı hedefliyor.

UYGULAMADAKİ DİĞER YENİLİKLER

Mobil Plus kullanıcıları, Belgelerim ve Hasar İşlem Takibi alanı üzerinden kati ekspertiz raporuna kolayca ulaşabiliyor.

Ayrıca kullanıcılar, çekici lokasyonunu anlık olarak harita üzerinden takip edebiliyor.

Seyahat sağlık sigortası teklifleri de Tekliflerim alanında görüntülenip hızlıca satın alınabiliyor.

Türkiye Sigorta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç,

“YENİ DİJİTAL ÖZELLİKLERLE HIZLI VE GÜVENİLİR YAŞAM ASİSTANIMIZI GÜÇLENDİRDİK”

Türkiye Sigorta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç, kullanıcı ihtiyaçlarına göre Türkiye Sigorta bünyesinde sürekli geliştirilen Mobil Plus’ın “hızlı ve güvenilir bir yaşam asistanı” olarak kullanıcılarına, sigorta süreçlerinde ihtiyaç duydukları tüm bilgi, ürün ve hizmetlere, Türkiye Sigorta’nın en güncel teknolojilerine anında ulaşma imkânı sunduğunu ifade etti.

Akıllı, yalın ve pratik yapısıyla bir süre önce yeniledikleri Mobil Plus’ın, sektörde ilk olma özelliği taşıyan yeni dijital özelliklerle artık daha güçlü hâle geldiğini ve kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyarak sektörde dijital dönüşüme hız kazandırdığını vurgulayan Kılıç, uygulamadaki yeniliklere ilişkin şu bilgileri verdi:

“Prim İadeli Birikimli Hayat Sigortası poliçelerinde ödeme kartı ekleme ve önceliklendirme özelliği sayesinde ödemeler artık saniyeler içinde, zahmetsizce yapılabiliyor. Detaylı Konut İşlem Takibi ile hasar süreçleri uçtan uca şeffaflık kazanırken, kullanıcılar dosyalarının her aşamasını anlık izleyip eksik belgelerini tek ekrandan kolayca tamamlayabiliyor. Sektörde bir ilk olan Akıllı Sesli Hasar İhbarı ise hasar bildirimini sesli asistan desteğiyle adım adım yönlendirerek süreci hem hızlandırıyor hem de herkes için daha erişilebilir hâle getiriyor. Yenilenen Fırsat Dünyası modülü de oyunlar, görevler ve puanlı ödül sistemiyle katılımcılığı ve farkındalığı arttırıp ayrıcalıklı bir deneyim sunuyor.”

Mobil Plus’ın, sunduğu yenilikçi özelliklerle sigortacılığı daha kolay, daha şeffaf ve daha keyifli hâle getirerek Türkiye Sigorta’nın sektördeki rakiplerinden ayrışmasını sağladığını kaydeden Kılıç, yeni özellikler sayesinde Türkiye Sigorta müşterilerine zaman tasarrufu ve konfor sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

