Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde Doğa karakterinin akıbetine dair sahneler izleyiciyi yeniden hareketlendirdi. Sıla Türkoğlu’nun vedasının ardından dizinin gidişatına yön verecek yeni gelişmeler gündeme geldi. Tekne kazası sonrası yüzü yanan gizemli birinin ortaya çıkması, Doğa karakterinin başka bir oyuncuyla geri dönme ihtimalini gündeme getirdi.

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümde Doğa karakteriyle ilgili sahnelerle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birkaç bölüm önce tekne kazasında öldüğü açıklanan Doğa’nın ardından Sıla Türkoğlu projeye veda etmişti. Ancak son bölümde denizden kurtarılan ve yüzü tamamen yanmış bir kadından söz edilmesi, "Kızılcık Şerbeti Doğa yerine kim gelecek, yaşıyor mu" sorularını beraberinde getirdi.

KIZILCIK ŞERBETİ DOĞA YERİNE KİM GELECEK?

Dizide Doğa’nın ölümünün ardından yapımcı Faruk Turgut ve oyuncu Sıla Türkoğlu sosyal medya hesaplarından veda mesajları paylaşmış ve ayrılık kesinleşmişti. Ancak son bölümde gösterilen sahnelerde yüzü sargılarla kaplı, kimliği bilinmeyen genç bir kadından bahsedilmesi, senaryonun Doğa karakteri üzerinden yeniden şekillendirileceği izlenimini doğurdu. Ev sahibinin “Tüm yüzü yanmış, yalnızca yeşil bir çift göz kaldı” sözleri, dizide Doğa’nın yeşil gözleriyle bağlantı kurularak izleyiciye açık bir gönderme verdi.

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa yerine kim gelecek? Kazadan kurtulan kişi merak ediliyor

Doğa karakterinin yeni bir oyuncu tarafından canlandırılma ihtimali güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Şu ana kadar yapımcı tarafından resmi bir açıklama gelmedi ancak kulislerde genç ve dikkat çeken bir oyuncunun projeye dahil olabileceği konuşuluyor. Yeni ismin bölüm içinde ya da sezon ortasında tanıtılabileceği tahmin ediliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ KAZADAN KURTULAN KİŞİ KİM?

Son bölümde Asil ve Abidin’in görüştüğü kişiler, tekne kazasında genç bir kadının sağ kurtarıldığını ve kimlik tespiti yapılamadığını aktardı. Kadının tüm yüzünün yandığı, bu nedenle tanınamaz hale geldiği belirtildi. Seyircinin bölümü izledikten sonra en çok aradığı sorular arasında “Kazadan kurtulan kişi Doğa mı?” yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa yerine kim gelecek? Kazadan kurtulan kişi merak ediliyor

Henüz karakterin kim olduğuna dair bir açıklama yapılmadı. Dizinin ilerleyen bölümlerinde, bu kadın üzerinden kurulacak yeni hikayenin, mevcut aile ilişkileri ve çatışmalarla bağlantılı bir rol taşıması bekleniyor. Eğer karakter gerçekten Doğa çıkarsa, yüzündeki yanık nedeniyle yeni bir oyuncunun rolü devralması güçlü bir ihtimal olarak görülüyor.

