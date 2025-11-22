Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde başrol karakterlerinden Doğa'nın akıbeti, izleyicileri büyük bir merak içinde bıraktı. Tekne kazasın sonrasında diziden ayrıldığı duyurulan Doğa'nın gerçekte ölüp ölmediği, hayranları tarafından en çok araştırılan konu haline geldi.

Kızılcık Şerbeti dizisinde yaşanan tekne kazası, Doğa, Mustafa ve Işıl'ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Ancak 115. bölüm fragmanı izleyicilere ters köşe yaptı.

Vücudu sargılarla sarılmış bir şekilde olan bir kadının görünmesinin ardından Asil'in "Doğa" diye seslenmesi büyük şaşkınlık yaşattı. Peki, Kızılcık Şerbeti Doğa yaşıyor mu? İşte tüm ayrıntılar..

KIZILCIK ŞERBETİ DOĞA YAŞIYOR MU?

Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen karakteri "Doğa" senaryo gereği tekne kazasında hayatını kaybetmiştir. 113. bölüme kadar diziye devam eden Sıla Türkoğlu, yapımcı Turgut'un açıklamasına cevap vererek, "Sevgili Faruk Bey, bana çok güzel bir yol açtığınız için teşekkürü borç bilirim. Sevgimiz hep baki, başka nice güzel işlerde beraber olmak dileğiyle. Gece gündüz demeden emek veren bütün ekibimize de ayrıca teşekkür etmek isterim" ifadelerine yer verdi.

Ancak Kızılcık Şerbeti 115.bölümde yayınlanan fragman kafaların karışmasına neden oldu. Doğa karakterinin kazadan sağ kurtulmuş olabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmaya başlandı.

Sargılar içindeki kadının Doğa olduğu yönünde bir iddia ortaya atıldı ve karakterin kazadan ağır yaralı kurtulup kimliğini gizlediği düşüncesi gündeme geldi.

Ancak Doğa karakterini oynayan Sıla Türkoğlu diziden ayrıldığını duyurmuştur. Yeni projelere odaklana güzel oyuncunun yeniden diziye dahil olacağına dair herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Bu nedenle Doğa'nın yaşadığı düşünülmemektedir. 28 Kasım Cuma günü 115. bölümün yayınlanmasının ardından gerçekler açıklığa kavuşacaktır.

SEVCAN GİRGİN

