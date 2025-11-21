TÜİK verilerine göre nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını kaybeden Yozgat, Türkiye’nin en çok göç veren ili oldu. Yozgat’ta iş, eğitim ve sağlık imkanlarının yetersizliği göçü tetiklerken; uzmanlar, itici ve çekici faktörlerin yeniden planlanmasıyla kentin yeniden cazibe merkezi haline gelebileceğini belirtiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verileri, ülkenin en çok göç veren ilini ortaya koydu. Nüfusunun yüzde 39,5'ini kaybeden Yozgat, unvanı ele alan kent oldu. Son verilere göre il nüfusu, 2024 yılı itibarıyla 413 bin 161 olarak açıklandı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mümtaz Levent Akkol, yurt dışında işçi olarak bulunan 'gurbetçi' dediğimiz insanları da dikkate almamız gerektiğini söyleyerek, Yozgat’ın göç hikayesinin geçmişe dayandığını ifade etti.

"BİR KEZ BAŞLADIĞINDA DEVAMI GELECEKTİR"

Göçün bir kez başladığında devam edeceğini söyleyen Akkol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihin belli bir döneminde başlamış göç hareketleri süreklilik kazanmış ve halen devam ediyor. Türkiye’nin göç veren şehirlerine baktığımızda ilk sırada Yozgat’ı görüyoruz. Bu sürpriz bir sonuç değil. Yozgat’ta itici faktörler söz konusu. Coğrafi konumu noktasında yakın mesafe göçü söz konusudur. Göçmen ağları mevcuttur. Öncü göçmenler gerek yurt içinde gerek yurt dışında göçü teşvik edici şekilde yardım ağları da oluşturabilirler."

"FAKTÖRLER YENİDEN PLANLANMALI"

İş konusunun en önemli husus olduğunu belirten Akkol, "Yozgat’ta iş imkanlarının özellikle geçmiş dönemde yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Bir diğer etmen eğitim ve sağlık imkanlarıdır. Bu göçe sebebiyet verir. Çekici etmenler, göçmenlerin göç ettiği şehirleri tanımlar. Fazla iş imkanı, eğitim ve sağlık imkanlarının yeterli olması gibi" dedi.

"Yozgat’ın coğrafi konumu burada belirleyici. Kayseri, Ankara, Samsun gibi büyük şehirleri cazibe merkezi haline getirebilir. Bu husus nasıl tersine çevrilebilir?" diyen Akkol, şu ifadeleri kullandı:

"İtici ve çekici faktörlerin yeniden planlanmasıyla bu mümkündür. Şu an sizinle Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi olarak konuşuyorum. Bu eğitim imkanlarının iyileştirildiğini gösterir. Sağlık hizmetlerinde üniversite hastanesi, devlet hastanesi gibi imkanların iyileştirilmesi göçü durduracağı gibi cazibe de oluşturabilir. Önemli bir diğer husus da iş imkanlarıdır. Eğitim ve sanayiye yapılan yatırımların bir kısmının sanayiye yapılması gerekir."

SİNEM ERYİLMAZ

