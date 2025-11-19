Türkiye’de Eylül 2025 itibarıyla toplam konut kredisi hacmi 628,69 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu kredilerin 1,08 milyar lirası takibe düşmüş durumda. Toplam içinde kredi takip oranı %0,17 gibi oldukça düşük seviyede gerçekleşti. Konut kredisi borcuna en sadık iller hangileri oldu? Ve Takip oranı en yüksek şehirler hangileri? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Kredi faizlerinde son yıllarda yaşanan yükseliş konut finansmanında da kendini gösterirken; yıllar önce toplam satışlar içinde %35’lere kadar yükselen ipotekli konut satışlarının payı, son dönemde yüzde 15’in altında seyrediyor.

Son açıklanan Ekim 2025 verilerine göre de Türkiye genelinde 164 bin 306 adet konut satışı gerçekleşti. Bu satışlar içinde ipotekli (kredili) satışların payı ise %14,3’ü buldu.

KREDİLERİN TAKİP ORANI

Yüksek faiz ortamında bankalar tarafından kredilerin geri dönüş oranı da dikkatle izlenirken; BDDK verilerine göre Türkiye’de Eylül 2025 itibarıyla konut kredisi hacmi 628,69 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu kredilerin ise sadece 1,08 milyar lirası takibe düşmüş durumda. Toplam içinde kredi rakip oranı da %0,17 gibi oldukça düşük seviyede gerçekleşti.

Borcuna en sadık şehirler belli oldu! İşte kredi takip oranı en düşük iller

TAKİP ORANI EN DÜŞÜK ŞEHİRLER

Eylül 2025 itibarıyla toplamda 1 milyar TL ve üzeri konut kredisi hacmine sahip olan şehirler arasında, takip oranı en düşük olan ilk 10 şehir şöyle sıralanıyor:

1-Bolu: 2,38 milyar TL (%0,03)

2-Çanakkale: 4,61 milyar TL (%0,04)

3-Isparta: 2,36 milyar TL (%0,05)

4-Yozgat: 1,53 milyar TL (%0,06)

5-Kastamonu: 1,84 milyar TL (%0,07)

6-Sivas: 2,93 milyar TL (%0,08)

7-Edirne: 2,75 milyar TL %0,08)

8-Aksaray: 1,56 milyar TL (%0,08)

9-Rize: 1,36 milyar TL (%0,08)

10-Eskişehir: 11,03 milyar TL (%0,09)

TAKİP ORANI EN YÜKSEK ŞEHİRLER

Yine üçüncü çeyrek sonu itibarıyla takip oranı en yüksek ilk 10 il şu şekilde sıralanıyor:

1-Adıyaman: 1,08 milyar TL (%0,69)

2-Hatay: 3,35 milyar TL (%0,51)

3-Artvin: 1,10 milyar TL (%0,42)

4-Sakarya: 5,26 milyar TL (%0,41)

5-Samsun: 7,43 milyar TL (%0,37)

6-Kahramanmaraş: 2,96 milyar TL (%0,36)

7-Amasya: 2,18 milyar TL (%0,35)

8-Gaziantep: 10,68 milyar TL (%0,31)

9-Bilecik: 1,56 milyar TL (%0,31)

10-Şanlıurfa: 3,51 milyar TL (%0,30)

3 BÜYÜKŞEHİRDE DURUM

En yüksek konut kredisi stoku, toplam satışlardan da en yüksek payı alan İstanbul’da 183,62 milyar TL olarak gerçekleşiyor. İstanbul’da kredi takip oranı ise Türkiye ortalaması ile aynı seviyede, %0,17 olarak ölçülüyor.

Ankara 84,86 milyar TL kredi stoku ve %0,12 takip oranı ile dikkat çekiyor. İzmir’de ise 44,84 milyar TL kredi stokuna karşılık %0,14’lük takip oranı öne çıkıyor.

