TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Tasarruf ve birikim sahipleri için konut, önemli bir alternatif getiri aracı olarak konumunu korumaya devam ediyor. TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre Türkiye genelinde konut satışları ekim ayında 164 bin 306 adet olarak gerçekleşti. Önceki aya göre satışlarda yaklaşık 14 bin adetlik artış dikkat çekti.

Bu konutların önemli bir kısmı yatırım amaçlı olarak da alınırken, Endeksa verilerine göre Türkiye’de ortalama kiralar Ekim 2025’te 24 bin 923 TL oldu. Ülke genelindeki konutların brüt yıllık ortalama kira getirisi ise %7,57’yi buldu. Konut yatırımının geri dönüş süresi de 13 yıl olarak hesaplandı.

KİRA GETİRİSİ EN YÜKSEK ŞEHİRLER

Ekim 205 verilerine göre, ortalama satış fiyatına oranla ortalama kira getirisi en yüksek ilk 15 şehir şöyle sıralanıyor:

1-Kırıkkale: 2.583.490 TL (%9,01)

2-Ankara: 4.219.670 TL (%8,90)

3-Kars: 2.347.259 TL (%8,76)

4-Karaman: 3.216.510 TL (%8,57)

5-Artvin: 3.423.060 TL (%8,45)

6-Şanlıurfa: 3.313.920 TL (%8,18)

7-Kütahya: 3.121.316 TL (%8,18)

8-Muş: 3.306.460 TL (%8,17)

9-Tekirdağ: 3.495.240 TL (%8,12)

10-Kilis: 1.921.800 TL (%8,11)

11-Bilecik: 3.299.790 TL (%8,07)

12-Yozgat: 3.093.120 TL (%7,96)

13-Bingöl: 3.525.665 TL (%7,81)

14-Edirne: 4.241.598 TL (%7,76)

15-Ağrı: 3.117.280 TL (%7,74)

KÜÇÜK ŞEHİRLER AĞIRLIKTA

Listeye bakıldığında en yüksek kira getirisi sunan ilk 15 il arasında sadece 3 büyükşehir bulunuyor. Bunlar Ankara, Şanlıurfa ve Tekirdağ olarak öne çıkıyor. Diğer 12 il ise büyükşehir statüsünde bulunmuyor. Kilis, ortalama fiyatların 2 milyon TL altında seyrettiği tek il olarak gözüküyor. Başkent Ankara ise 4 milyon 219 bin TL ortalama konut fiyatı ile öne çıkıyor.

YATIRIMCI NE YAPMAL?

Sektör temsilcileri, son dönemde kiralardaki yükselişin yurt geneline yayıldığını ancak konut fiyatı artışlarının küçük şehirlerde daha az gerçekleştiğini belirterek, “Bu sebeple küçük şehirlerde ‘fiyata göre kira geliri’ daha yüksek görünüyor. Ancak yatırımcılar, konut fiyatlarındaki artışı da dikkate alarak karar vermeli. Çünkü bazı illerde kira geliri düşük olmasına karşılık, değer artışı daha yüksek oranda gerçekleşebiliyor” uyarısında bulunuyor.

İSTANBUL LİSTEDE YOK

Konut yatırımcısının en çok ilgi gösterdiği mega şehir İstanbul’un ise en yüksek kira getirisi sunan ilk 15 il arasında yer almadığı görüldü. Ortalama konut fiyatının 6 milyon 290 bin TL’ye yükseldiği İstanbul’da ortalama yıllık kira getirisi %7,32’de kaldı. Ancak İstanbul, yıllık %40’a yaklaşan değer artışı ile yatırımcısına en çok kazandıran iller arasında yer aldı.

