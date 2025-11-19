ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın onuruna akşam yemeği verdi. Beyaz Saray'ın balo salonunda düzenlenen yemeğin davetlileri arasında dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo da yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Beyaz Saray'da akşam yemeğine katıldı. Trump ve eşi Melania Trump, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı kapıda karşıladı. Liderler daha sonra askeri bandonun çaldığı marşlar eşliğinde Doğu Odası'ndaki akşam yemeğine geçti.

Muhammed bin Selman - Donald Trump

Beyaz Saray'ın balo salonunda düzenlenen akşam yemeğinin davetlileri arasında, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo'nun da yer alması dikkat çekti.

Cristiano Ronaldo

"OĞLUM BANA BİRAZ DAHA SAYGI DUYUYOR"

Trump, konuşması sırasında Ronaldo'dan bahsederek, oğlu Barron Trump'ın yıldız futbolcuya hayranlığını dile getirdi. Trump'ın, "Oğlum, Ronaldo'nun büyük hayranı. Barron onunla tanıştı ve sanırım artık babasına biraz daha fazla saygı duyuyor, sizi tanıştırdığım için" ifadeleri salonda gülüşmelere neden oldu.

GÖKHAN KARATAS

Haberle İlgili Daha Fazlası