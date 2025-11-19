Grup toplantısında açıklamalarda bulundan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan 2 belediye başkanına rozetlerini taktı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

2 belediye başkanı daha AK Parti'de! Rozetlerini Erdoğan taktı

İKİ BAŞKANA ROZETLERİNİ TAKTI

Konuşmanın ardından Erdoğan; partisine katılan Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve Konya Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç'a rozetlerini taktı. Cumhurbaşkanı, iki belediye başkanına da başarı dileklerini iletti.

BİRİ CHP'DEN BİRİ YENİDEN REFAH'TAN AYRILMIŞTI

Bilindiği gibi Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, geçtiğimiz dönemde CHP'den istifa etmiş ve yoluna bağımsız devam etmişti. Yıldırım, AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialara da "Evet, geçmeye niyetim var" cevabını vermişti.

Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç ise Yeniden Refah Partisi'nden ayrılmıştı.

GÖZDE NUR BAYAR

