2 belediye başkanı daha AK Parti'de! Rozetlerini Erdoğan taktı
Grup toplantısında açıklamalarda bulundan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan 2 belediye başkanına rozetlerini taktı.
Özetle
Kaydet
Gündem az önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve Konya Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç'a partiye katılımları dolayısıyla rozetlerini taktı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
- Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, AK Parti'ye katıldı.
- Konya Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç, AK Parti'ye katıldı.
- Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım CHP'den, Necati Koç ise Yeniden Refah Partisi'nden ayrılmıştı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
ÖNERİLEN
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Böcek ailesinin ölümüyle ilgili açıklama: İhmali olanın gözünün yaşına bakılmayacak
İKİ BAŞKANA ROZETLERİNİ TAKTI
Konuşmanın ardından Erdoğan; partisine katılan Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve Konya Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç'a rozetlerini taktı. Cumhurbaşkanı, iki belediye başkanına da başarı dileklerini iletti.
BİRİ CHP'DEN BİRİ YENİDEN REFAH'TAN AYRILMIŞTI
Bilindiği gibi Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, geçtiğimiz dönemde CHP'den istifa etmiş ve yoluna bağımsız devam etmişti. Yıldırım, AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialara da "Evet, geçmeye niyetim var" cevabını vermişti.
Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç ise Yeniden Refah Partisi'nden ayrılmıştı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR