Adana'da camiye gelen bir şahıs, cemaat namaz kıldığı sırada tek tek ayakkabıları inceledi. Beğendiğini çalarak camiden uzaklaşan şahıs, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde bulunan Zekiye Düşmez Hal Camii'nde kimliği belirsiz bir kişi, camiye girer girmez ayakkabılığı incelemeye başladı.

O ANLAR KAMERADA

Bir süre etrafı kolaçan eden şüpheli, gözüne kestirdiği ayakkabıyı alarak camiden uzaklaştı. Şüphelinin ayakkabıyı çaldığı anlar caminin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Polis, hırsızlığı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

