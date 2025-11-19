Ünlü şarkıcı Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv, sosyal medyada yayılan “öldü” iddialarını kesin bir dille yalanlayarak Ürek’in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Siliv, yaklaşık 30 gündür süren tedavi sürecinin umutla devam ettiğini belirterek, gerçeği yansıtmayan paylaşımların hem aileyi hem de kamuoyunu olumsuz etkilediğini söyledi.

Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv, ünlü şarkıcının sağlık durumuna dair kamuoyunda yayılan asılsız iddialarla ilgili açıklama yaparak söz konusu haberleri sert bir dille eleştirdi.

“ODA ÇOK SICAK” DİYEREK FENALAŞMIŞ

Fatih Ürek, 15 Ekim’de evinde kalp krizi geçirdi. Yardımcısına önce “Oda çok sıcak, camı aç” dediği, kısa süre sonra ise “Nefes alamıyorum” diyerek fenalaştığı öğrenildi. Durumu fark eden şoförünün yönlendirmesiyle sağlık ekipleri hızla eve ulaştı ve ilk müdahale evde yapıldıktan sonra Ürek, hastaneye sevk edildi.

Ürek’in evinin hastaneye yalnızca 5 dakika uzaklıkta olması, kritik dakikalarda büyük avantaj sağladı. Bu yakın mesafenin, şarkıcının hayatının kurtarılmasında belirleyici rol oynadığı belirtildi.

20 DAKİKA KALBİ DURDU

Fatih Ürek'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden yapılan ilk yazılı açıklamada, “Değerli sanatçımız Fatih Ürek, evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kalp durması yaşamış, ambulans ekibinin yaklaşık 20 dakikalık CPR müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Hastanemize ulaştığında bilinci kapalı, ancak ritmi ve tansiyonu mevcuttu. Yapılan değerlendirmede iki yıl önce stent takılmış olan sirkumfleks arterde stent trombozu tespit edilmiştir. Acil olarak gerçekleştirilen anjiyoplasti işlemiyle damar tamamen açılmıştır. Hastamız şu anda yoğun bakımda uyutulmakta olup, oksijen seviyesi, organ perfüzyonu ve hipoksik hasarın oluşup oluşmadığı takip edilmektedir. Klinik durumu stabilizasyon kazanana kadar gelişmeleri yakından izleyeceğiz. Kendisine acil şifalar diliyor, tüm ekip arkadaşlarımıza özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

SON DURUMUNU MENAJERİ PAYLAŞTI

Entübe şekilde tedavisi süren Fatih Ürek’in son durumuyla ilgili menajeri Mert Siliv yeni bir paylaşım yaptı. Yaklaşık bir aydır tedavi gören şarkıcıyla ilgili açıklama yapan Siliv, özellikle sosyal medyada yayılan asılsız haberlere dikkat çekti.

ASILSIZ İDDİALARA DİKKAT ÇEKTİ

Menajer Mert Siliv, hem söz konusu haberlerin hem de sağlık durumuna dair asılsız iddiaların aileyi üzdüğünü belirterek, önceliklerinin tamamen Fatih Ürek’in sağlığına odaklanmak olduğunu şu sözlerle ifade etti:

“Bu kadar seveni olan bir sanatçının durumu hakkında yapılan asılsız açıklamalar, hem bizi hem de kamuoyunu rahatsız etmektedir. Doktorlarımızın da söylediği gibi, her hastanın süreci farklıdır. Biz sadece Fatih Ürek’in sağlığına ve iyi haberler alabilmeye odaklanmış durumdayız.

30 gündür umut dolu bir bekleyiş içindeyiz. Bu süreçte bizlere destek veren, dua eden herkese teşekkür ederiz. Dileğimiz, Fatih Ürek’ten güzel haberler alarak yeniden sahnelerde görmek.”

MELİN ÖZTÜRK

