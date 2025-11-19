ABD’nin Washington eyaletinde ilk kez bir kişide kuş gribinin H5N5 türü tespit edildi. Yüksek ateş ve solunum sıkıntısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan yaşlı adamın durumu “ciddi” olarak değerlendirilirken, hasta yoğun bakımda tedavi altına alındı.

ABD’nin Washington eyaletinde yaşlı bir adam, daha önce yalnızca hayvanlarda görülen H5N5 kuş gribi virüsüne yakalanarak ağır şekilde hastalandı.

Washington’da acil servise kaldırılan yaşlı bir erkek, ani yüksek ateş, solunum güçlüğü ve bilinç bulanıklığı nedeniyle “ağır hasta” olarak tedavi altına alındı. Yapılan testlerde hastanın, yalnızca yabani ördek ve kazlarda görülen H5N5 kuş gribi türüyle enfekte olduğu saptandı; insanlarda kaydedilen ilk vak’a bu şekilde tespit edildi.

Yetkililer, hastanın durumunun ciddi olduğunu vurgularken, enfeksiyonun seyri yakından takip ediliyor.





VİRÜSÜN KAYNAĞI: EVDEKİ KÜMES HAYVANLARI

Hastanın Grays Harbor County'deki evinde “karışık bir evcil kümes hayvanı sürüsü” bulunduğu açıklandı.

Washington Post’un aktardığına göre bu hayvanlardan ikisi kısa süre önce öldü.

Virüsün yetiştirilmiş hayvanlarla temas sırasında bulaşmış olabileceğini ihtimaller arasında yer aldı.

Yetkililer ayrıca, mülkü ziyaret eden yabani kuşların da virüsün kaynağı olabileceğini ve her iki grubun da “en muhtemel kaynak” olduğunu düşünüyor.

ABD SAĞLIK GÜNDEMİ ALARMDA

H5N5 vakası, daha önce sıkça görülen H5N1’in farklı bir türü olarak bilinmekte.

Şimdiye kadar başka kimsenin H5N5 testi pozitif çıkmadı

ABD Sağlık Bakanlığı virüsü “öngörülemez” olarak tanımlarken, ABD genelinde ek önlemler gündeme geldi.

2024’ten bu yana ABD’de 71 H5 kuş gribi vakası görülmüştü.

MÜZEYYEN BIYIK

