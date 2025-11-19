Dünya, yeni bir pandemi ihtimaline karşı alarma geçmiş durumda. Bilim insanları, %80’e varan ölüm oranıyla en tehlikeli patojen gruplarından biri olan Henipavirüs ailesine karşı zamanla yarışıyor.

COVID-19 deneyiminin ardından bilim dünyası, muhtemel bir küresel pandemiye hazırlık için yarışa geri döndü.

En ölümcül ve en hızlı yayılan patojenlerden biri kabul edilen Henipavirüs ailesi, %80’e varan ölüm oranıyla dünyanın en tehlikeli virüs gruplarından biri.

Avustralya’nın Queensland bölgesinde 1994’te keşfedilen Hendra ile başlayan bu aile, daha sonra Güneydoğu Asya’da ortaya çıkan Nipah virüsüyle tüm dünyanın kabusu hâline geldi.

Mevcut tedavilerin yetersizliği nedeniyle Henipavirüs salgını, küresel sağlık için felaket senaryosu anlamına geliyor.

CSIRO EKİBİ RİSKLİ PATOJENE KARŞI ZAMANLA YARIŞIYOR

Avustralya’daki Hastalık Hazırlık Merkezi (BSL-4) laboratuvarlarında çalışan Dr. Aaron Brice ve ekibi, pandemi hazırlığında çığır açabilecek bir yöntem üzerinde çalışıyor: Aptamer terapileri.

Bu tedavinin hedefi, virüsün hücrelere girişini engelleyen sentetik moleküller üretmek. Dr. Brice çalışmayı şöyle anlattı:

"Amacımız, Henipavirüs ailesinin farklı üyelerine bağlanabilen aptamerler geliştirerek virüsün enfeksiyon yeteneğini durdurmak."

Başarılı olunursa, bu teknoloji gelecekte ortaya çıkabilecek tüm yeni Henipavirüs türleri için geniş spektrumlu bir tedavinin temelini oluşturacak.

APTAMERLER NEDEN BÜYÜK SES GETİRİYOR?

Aptamer teknolojisi, klasik antikor tedavilerine göre çok daha hızlı üretilebiliyor ve soğuk zincire ihtiyaç duymuyor. Bu özellik, kaynakların sınırlı olduğu bölgelerde bile hızlı ve etkili tedavi anlamına geliyor.

Aptamerlerin en büyük avantajı ise pandemi sırasında seri üretimin çok daha hızlı yapılabilmesi. Bu da dünyayı bir sonraki felakette koruyabilecek kritik bir teknoloji anlamına geliyor.

Dr. Brice’ın ifadeleri dikkat çekici:

"Eğer bu yöntemin işe yarayıp yaramayacağını bilmiyoruz. Ancak başarılı olursak, bir sonraki pandemi geldiğinde çok daha güçlü bir konumda oluruz."

YENİ VİRÜSLERE HIZLI CEVAP DÖNEMİ

Araştırma ekibinin uzun vadeli hedefi, yeni bir virüs ortaya çıktığında tedaviye ulaşma sürecini dramatik şekilde kısaltmak.

Bu çalışma, pandemi sonrası yükselişe geçen nükleik asit temelli teknolojilerin bir üst aşaması olarak kabul ediliyor.

TÜRKİYE’DE ÜÇLÜ VİRÜS ALARMI! GRİP, RSV VE COVİD-19 AYNI ANDA YAYILIYOR

Aynı gün Türkiye’de yaşanan gelişmeler de tabloyu ağırlaştırdı. Hava sıcaklıklarının ani düşmesiyle birlikte influenza, RSV ve Covid-19’un aynı anda dolaşımda olduğu “üçlü virüs” sezonu beklenenden haftalar önce başladı.

Uzmanlara göre:

Hastanelere yüksek ateş, öksürük, halsizlik ve nefes darlığı şikâyetleriyle başvurular keskin biçimde arttı.

Çocuklarda ağır bronşit vakaları, yetişkin ve yaşlılarda ise zatürre riski yükseldi.

65 yaş üstü, kronik hastalığı olanlar, bağışıklığı düşük bireyler ve hamileler için tehlike çok daha yüksek.

MÜZEYYEN BIYIK

