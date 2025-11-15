Hastanede yoğun bakımda tedavisi süren ünlü şarkıcı Fatih Ürek hakkında gelen son gelişmeler, sanatçının sevenlerini endişelendirdi. Bir ayı aşkın süredir yoğun bakımda tutulan Ürek’in sağlık durumuyla ilgili üzücü bir bilgi ortaya çıktı.

İstanbul’daki evinde aniden rahatsızlanarak fenalaşan ve bu sırada kalbi duran Fatih Ürek, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yeniden hayata döndürüldü. Kalbi tekrar çalıştırıldıktan sonra acil olarak hastaneye sevk edilen ünlü sanatçı, o günden bu yana yoğun bakımda tedavi altında tutuluyor.

15 EKİM’DE YOĞUN BAKIMA ALINDI

Ünlü şarkıcı, 15 Ekim’de yaşadığı ani rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Yaklaşık 20 dakika boyunca kalbi duran Ürek’in hayati tehlikesinin devam edip etmediği, kamuoyunda en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Doktorlarının kontrolünde uyutularak tedavi edilen 59 yaşındaki şarkıcının durumuna ilişkin her detay sevenlerine tarafından merak ediliyor.

Doktorları, Ürek’in durumunun stabil seyrettiğini belirtiyor.

MEHMET ALİ ERBİL: DOKTORU İLK BENİ ARADI

Son olarak Fatih Ürek’in yakın dostu olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, ünlü ismin sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapmıştı. Erbil, açıklamasında şu sözlere yer vermişti:

“Fatih Ürek’in doktoru ilk beni aradı, ilk giden bendim. Yoğun bakımdaydı, konuşamıyordu. 20 dakika oksijensiz kaldı. Ne kadar hasar verdiği bilinmiyor. Şu anda bekleme sürecindeyiz, bazen bir ay sonra öyle bir süreçten normale dönebilen var. İnşallah öyle bir şey olur” ifadelerini kullanmıştı.

Erbil’in bu açıklaması, sanatçının sağlık durumu hakkındaki belirsizliğin devam ettiğini gözler önüne serdi.

VÜCUDUNDA YARALAR OLUŞTU

Öte yandan, uzun süredir yoğun bakımda uyutulan Fatih Ürek’le ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Hastanede uzun süre hareketsiz yatmaya bağlı olarak şarkıcının vücudunda bası yaralarının oluştuğu iddia edildi. Ürek’in uyandığında nasıl bir tepki vereceği ve tedavi sürecinin nasıl ilerleyeceği ise hala merak konusu olmaya devam ediyor.

Magazin dünyası ve sevenleri, Fatih Ürek’ten gelecek olumlu bir haber için bekleyişini sürdürüyor.



MELİN ÖZTÜRK

Haberle İlgili Daha Fazlası