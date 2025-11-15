2026 yılına sayılı günler kala, yılbaşı kutlamaları için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Ünlü isimlerin sahne alacağı mekanlar belirlendikçe, sahne ücretleri de merak konusu oldu. Bu yıl da birçok ünlü sanatçı, milyonlarca lira değerinde sahne ücretleriyle dikkat çekiyor.

İşte yılbaşı gecesi sahne alacak ünlüler ve alacakları ücretlerle ilgili detaylar…

REKOR TARKAN'DA

Yılbaşı gecesinin en yüksek sahne ücretini alacak isim Tarkan oldu. Yeni yılı Kıbrıs’ta karşılayacak olan ünlü şarkıcı, bir sahneden tam 42 milyon TL kazanacak. Tarkan, böylece yılbaşı sahneleri tarihinin en yüksek ücretli performans rekorunu da kırmış olacak.

Tarkan

ATA DEMİRER İLK KEZ OTEL SAHNESİNDE

Ünlü komedyen Ata Demirer, bu yıl sadece biletli gösterilerle sahneye çıkmakla kalmayacak, aynı zamanda ilk kez bir otel sahnesinde performans sergileyecek. Demirer’in yılbaşı gecesi için sahne ücreti 30 milyon TL olarak açıklandı. Ünlü komedyenin hazırladığı “Yılbaşı Gazinosu” adlı şovu ön masalardan izlemek isteyenler ise kişi başı tam 75 bin TL ödeyecek.

Ata Demirer

HADİSE’DEN İKİ ÜLKEDE PEŞ PEŞE KONSER

Sahnedeki enerjisi ve performansıyla dikkat çeken Hadise, yılbaşı gecesinde iki farklı ülkede konser verecek. 31 Aralık’ta Kıbrıs’ta sahne alacak olan Hadise, buradan 10 milyon TL kazanacak. Ardından ertesi gün Dubai’de sahneye çıkacak olan ünlü şarkıcı, bir konserden daha 10 milyon TL kazanarak toplamda 20 milyon TL gibi yüksek bir gelire ulaşacak.

Hadise

DİĞER ÜNLÜLERİN SAHNE ÜCRETLERİ

Yılbaşı gecesinde sahne alacak diğer ünlü isimlerin kazançları da oldukça dikkat çekiyor:

Melek Mosso: 7 milyon TL

7 milyon TL Serkan Kaya: 5 milyon TL

5 milyon TL Mahsun Kırmızıgül: 10 milyon TL

10 milyon TL Özcan Deniz: 8 milyon TL

8 milyon TL Sibel Can: 8 milyon TL

8 milyon TL Sıla: 7 milyon TL

7 milyon TL Aşkın Nur Yengi: 7 milyon TL

7 milyon TL Funda Arar: 5 milyon TL

5 milyon TL İrem Derici: 3,5 milyon TL

3,5 milyon TL Simge Sağın: 4 milyon TL

4 milyon TL Levent Yüksel: 5 milyon TL

5 milyon TL Zeynep Bastık: 4 milyon TL

4 milyon TL Koray Avcı: 5 milyon TL

5 milyon TL Ziynet Sali: 4 milyon TL

4 milyon TL Derya Uluğ: 3 milyon TL

3 milyon TL Petek Dinçöz: 2 milyon TL

2 milyon TL Yıldız Tilbe: 10 milyon TL



MELİN ÖZTÜRK

