Yılbaşı gecesinin en pahalı sahnesi belli oldu! İşte ünlülerin yeni yıl kazançları
2026 yılına sayılı günler kala, yılbaşı kutlamaları için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Ünlü isimlerin sahne alacağı mekanlar belirlendikçe, sahne ücretleri de merak konusu oldu. Bu yıl da birçok ünlü sanatçı, milyonlarca lira değerinde sahne ücretleriyle dikkat çekiyor.
İşte yılbaşı gecesi sahne alacak ünlüler ve alacakları ücretlerle ilgili detaylar…
REKOR TARKAN'DA
Yılbaşı gecesinin en yüksek sahne ücretini alacak isim Tarkan oldu. Yeni yılı Kıbrıs’ta karşılayacak olan ünlü şarkıcı, bir sahneden tam 42 milyon TL kazanacak. Tarkan, böylece yılbaşı sahneleri tarihinin en yüksek ücretli performans rekorunu da kırmış olacak.
ATA DEMİRER İLK KEZ OTEL SAHNESİNDE
Ünlü komedyen Ata Demirer, bu yıl sadece biletli gösterilerle sahneye çıkmakla kalmayacak, aynı zamanda ilk kez bir otel sahnesinde performans sergileyecek. Demirer’in yılbaşı gecesi için sahne ücreti 30 milyon TL olarak açıklandı. Ünlü komedyenin hazırladığı “Yılbaşı Gazinosu” adlı şovu ön masalardan izlemek isteyenler ise kişi başı tam 75 bin TL ödeyecek.
HADİSE’DEN İKİ ÜLKEDE PEŞ PEŞE KONSER
Sahnedeki enerjisi ve performansıyla dikkat çeken Hadise, yılbaşı gecesinde iki farklı ülkede konser verecek. 31 Aralık’ta Kıbrıs’ta sahne alacak olan Hadise, buradan 10 milyon TL kazanacak. Ardından ertesi gün Dubai’de sahneye çıkacak olan ünlü şarkıcı, bir konserden daha 10 milyon TL kazanarak toplamda 20 milyon TL gibi yüksek bir gelire ulaşacak.
DİĞER ÜNLÜLERİN SAHNE ÜCRETLERİ
Yılbaşı gecesinde sahne alacak diğer ünlü isimlerin kazançları da oldukça dikkat çekiyor:
- Melek Mosso: 7 milyon TL
- Serkan Kaya: 5 milyon TL
- Mahsun Kırmızıgül: 10 milyon TL
- Özcan Deniz: 8 milyon TL
- Sibel Can: 8 milyon TL
- Sıla: 7 milyon TL
- Aşkın Nur Yengi: 7 milyon TL
- Funda Arar: 5 milyon TL
- İrem Derici: 3,5 milyon TL
- Simge Sağın: 4 milyon TL
- Levent Yüksel: 5 milyon TL
- Zeynep Bastık: 4 milyon TL
- Koray Avcı: 5 milyon TL
- Ziynet Sali: 4 milyon TL
- Derya Uluğ: 3 milyon TL
- Petek Dinçöz: 2 milyon TL
- Yıldız Tilbe: 10 milyon TL