Yer: Mersin! Çocukla gelip 1 milyonluk hırsızlık yaptılar
Mersin'de bir sitede 1 milyon değerinde altın ve ziynet eşyasının çalınması üzerine polise ihbarda bulunuldu. Güvenlik kameraları incelemelerinin ardından tespit edilen 2 kadın ve 1 çocuk her yerde aranıyor.
Altaylılar Mahallesi'nde bir evden 1 milyon değerinde altın ziynet eşyası çalındı.
- M.Y. adlı kişi, ailesi ile birlikte akşam eve döndüğünde altınlarının çalındığını gördü.
- Polis, sitenin güvenlik kamerası görüntülerinde 3 kişinin (biri çocuk) yüzlerinin kapalı olarak giriş çıkış yaptığını tespit etti.
- Polis, şüphelilerin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Altaylılar Mahallesi Orhun Caddesi üzerinde bulunan bir sitede 4’üncü katta oturan M.Y. adlı kişi ailesi ile birlikte dün sabah saatlerinde evden çıktı. Akşam eve gelen M.Y. evinin dağınık olduğunu, evde bulunan 1 milyon değerinde altın ziynet eşyasının çalındığını gördü. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri gerekli çalışmasını yaptı.
ÇOCUKLA GELMİŞLER
Polis, hırsızlık yaşandığı gün sitenin güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerde 1’i çocuk 3 kişinin yüzlerini kapatarak girip çıkması yansıdı. Görüntülerdeki şüpheli hareketler nedeniyle polis yüzlerini kapatarak giren kişilerin kimliklerini tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.
