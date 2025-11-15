Mersin'de bir sitede 1 milyon değerinde altın ve ziynet eşyasının çalınması üzerine polise ihbarda bulunuldu. Güvenlik kameraları incelemelerinin ardından tespit edilen 2 kadın ve 1 çocuk her yerde aranıyor.

Altaylılar Mahallesi Orhun Caddesi üzerinde bulunan bir sitede 4’üncü katta oturan M.Y. adlı kişi ailesi ile birlikte dün sabah saatlerinde evden çıktı. Akşam eve gelen M.Y. evinin dağınık olduğunu, evde bulunan 1 milyon değerinde altın ziynet eşyasının çalındığını gördü. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri gerekli çalışmasını yaptı.

ÇOCUKLA GELMİŞLER

Polis, hırsızlık yaşandığı gün sitenin güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerde 1’i çocuk 3 kişinin yüzlerini kapatarak girip çıkması yansıdı. Görüntülerdeki şüpheli hareketler nedeniyle polis yüzlerini kapatarak giren kişilerin kimliklerini tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

