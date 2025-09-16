Kameralara el hareketi yapan "pişkin hırsız" yakalandı

Hatay'da 12 Eylül 2025 tarihinde İskenderun Kurtuluş Mahallesinde 3 farklı iş yerinde hırsızlık olayı meydana geldi. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

KAMERAYA EL HAREKETİ YAPTI

İş yerlerini tek tek gezerek hırsızlık yapan pişkin hırsızın güvenlik kamerasına el hareketi yaptığı da görüldü. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmada; şahıslardan 3’ünün çocuk 2’sinin K.G.K. ve B.Y. olduğu tespit edildi ve şüpheliler gözaltına alındı. Şahıslarla birlikte; 14 adet cep telefonu, USB kabloları, çeşitli gıda malzemeleri ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından kameralara el hareketi yapan K.G.K. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.