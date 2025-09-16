Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kameralara el hareketi yapan "pişkin hırsız" yakalandı

Kameralara el hareketi yapan "pişkin hırsız" yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay’da 3 farklı iş yerini soyan ve kameralara el hareketi çeken hırsızlar yakayı ele verdi.

Hatay'da 12 Eylül 2025 tarihinde İskenderun Kurtuluş Mahallesinde 3 farklı iş yerinde hırsızlık olayı meydana geldi. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

KAMERAYA EL HAREKETİ YAPTI

İş yerlerini tek tek gezerek hırsızlık yapan pişkin hırsızın güvenlik kamerasına el hareketi yaptığı da görüldü. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmada; şahıslardan 3’ünün çocuk 2’sinin K.G.K. ve B.Y. olduğu tespit edildi ve şüpheliler gözaltına alındı. Şahıslarla birlikte; 14 adet cep telefonu, USB kabloları, çeşitli gıda malzemeleri ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından kameralara el hareketi yapan K.G.K. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

