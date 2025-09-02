Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yaptığı hırsızlık yanına kalmadı, 3 yıl sonra yakayı ele verdi

Yaptığı hırsızlık yanına kalmadı, 3 yıl sonra yakayı ele verdi

Kayseri’de 3 yıl önce gerçekleşen faili meçhul hırsızlık olayı polis ekipleri tarafından aydınlatıldı. 2022 yılında bir kuyumcudan 15 gram ağırlığında iki altın kolyeyi çalan hırsız, 3 yıl sonra yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri geçmiş yıllara ait faili meçhul dosyaların aydınlatılması ve aranan şahısların yakalanması için çalışma yaptı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 2022 yılında Cumhuriyet Mahallesi’nde bir kuyumcudan toplam 15 gram ağırlığındaki iki adet kolyeyi çalarak, ‘açıktan hırsızlık’ olayını gerçekleştiren A.E. yakalandı.

Zanlı A.E.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

