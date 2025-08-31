Topallayarak girdi, koşarak çıktı! Güpegündüz hırsızlık kamerada

İstanbul Fatih'te 26 Ağustos günü bir şahıs, gözüne kestirdiği restoranın çevresinde bir süre keşif yaptı. Restoranda kimsenin olmadığını fark eden şüpheli, içeriye girerek hemen kasaya yöneldi.

TOPALLAYARAK GELDİ, HIZLA UZAKLAŞTI

Restorana topallayarak gelen şüpheli, kasayı ve çekmeceleri tek tek kontrol etti. Kasanın boş olması üzerine diğer çekmeceleri açarak bir cüzdan buldu. İçerisinde 1000 dolar ve 10 bin lira bulunan cüzdanı alan şüpheli, hızla uzaklaştı. Şüpheli, çekmeceyi kapatmadan ayrıldığını fark edince tekrar dönerek çekmeceyi kapattı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

CÜZDANI ÇALDIĞI ANLAR KAMERADA

Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin restorana girmeden önce çevreyi kontrol ettiği, ardından topallayarak içeri girdiği, daha sonra çekmeceleri tek tek açan şüphelinin içinde para bulunan cüzdanı alarak restorandan uzaklaştığı, bir süre sonra ise açık unuttuğu çekmeceyi kapatmak için geri döndüğü anlar yer aldı.