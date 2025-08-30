Gizli hazineyi fark etmedi, eski eşyalarla birlikte altınlar da gitti

Adana merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde filmlere konu olacak cinsten bir olay meydana geldi. İddiaya göre yaylada olan annesi Zülfünaz Kızıltaş'a (65) sürpriz yapmak isteyen kızı Nurgül Beyaz (30), evdeki eski eşyaları atıp yenilerini aldı ve eve yerleştirdi.

SAKLADIĞI ALTINLAR DA ÇÖPE GİTTİ

Anne, bir süre sonra yayladan dönüp evine geldi ancak eski eşyalarının yerinde olmadığını görünce şoke oldu. Çünkü sürpriz yapmak isteyen Nurgül Beyaz, annesinin 2 bilezik ile 6 cumhuriyet altınını sakladığı eski çekyatı da çöpe atmıştı.

Yaşlı kadın, kızıyla birlikte hemen polis merkezine başvurdu. Bunun üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahalledeki 57 güvenlik kamerasından 470 saatlik görüntüyü inceledi. Eşyaları bir kâğıt toplayıcısının aldığı belirlendi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, kimliğini tespit ettikleri kağıt toplayıcısını Yavuzlar Mahallesi'nde yakaladı. Çekyatın demir aksamını ve altınların bir kısmını sattığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı çalışmayla bulunan 6 cumhuriyet altını ve satılan bileziklerin parası olan 283 bin lira Kızıltaş'a teslim edildi.

Altınları bulunan Zülfünaz Kızıltas, "42 senedir bileziğimi satmadım. Biriktirip almıştım. Dünden beri polisler uğraşıp paramı, altınlarımı buldular. Teşekkür ederim" dedi.