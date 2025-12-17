Ekmek ve simit fiyatı için yeni uygulama geliyor. Zam oranında anlaşmazlık yaşanması durumunda son kararı "Uzlaşma Komisyonu" verecek.

Ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde yeni bir uygulamaya geçiliyor. Zam oranı konusunda taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması halinde süreç, “Uzlaşma Komisyonu” adı verilen yeni bir mekanizmaya taşınacak. Böylece bugüne kadar yalnızca görüş bildiren bakanlık temsilcisi de karar sürecine doğrudan dahil olacak ve tarafların ortak bir zam oranında buluşması hedeflenecek.

Bu adımın sinyali geçtiğimiz aylarda toplanan Gıda Komitesi’nde verilmişti. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, ekmek gibi temel gıda ürünlerinde uygulanan mal ve hizmet tarifelerinin belirlenmesinde daha etkin ve dengeli bir modele geçileceği ifade edilmişti.

Yeni düzenleme kapsamında somut adım ise 11. Yargı Paketi ile atıldı. Buna göre, Ticaret Bakanlığı’nın olumsuz görüş bildirdiği fiyat tarifeleri, 15 gün içinde Uzlaşma Komisyonu’na devredilecek. Komisyon, mülki amir ya da görevlendireceği yardımcının başkanlığında toplanacak. Yapı içerisinde ticaret il müdürlüğü, defterdarlık, belediye temsilcileri, ilgili kamu kurumları ile ticaret ve sanayi odaları ve esnaf ve sanatkârlar odaları birliği temsilcileri yer alacak.

Uzlaşma Komisyonu kararlarını salt çoğunlukla alacak. Teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilmesi halinde, Ticaret Bakanlığı’na fiyat tarifelerinin belirlenmesine ilişkin yönetmelik çıkarma yetkisi de verilecek.

Komisyon, fiyat değerlendirmesini yaparken mevcut maliyetleri, ortalama kâr marjlarını ve Orta Vadeli Program’da yer alan enflasyon hedeflerini dikkate alacak. Yeni uygulamayla birlikte, hem esnafın hem de tüketicinin korunacağı daha dengeli bir fiyatlandırma sürecinin oluşturulması amaçlanıyor.

