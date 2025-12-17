Milyonlarca çalışanın gözü 2026 yılı asgari ücretinin ne kadar olacağı sorusunun cevabına çevrilmişken Deutsche Bank CEEMEA Direktörü Wietoska, 2026 yılı asgari ücret tahminini açıkladı. Banka, 2025 yılı için yaptığı enflasyon ve asgari ücret tahminleri tam isabet tutturmuştu.

Yeni yıla sayılı günler kala Türkiye'de milyonlarca asgari ücret çalışan gözünü 2026 asgari ücret miktarına çevrildi.

Uzman isimlerden asgari ücret tahminleri peş peşe gelirken, 2025 asgari ücret miktarını doğru tahmin eden Deutsche Bank da öngörüsünü açıkladı.

2025'te doğru tahmin etmişti! Alman devi 2026 asgari ücret tahminini açıkladı

Deutsche Bank CEEMEA Direktörü Christian Wietoska, katıldığı BloombergHT yayınında, enflasyon, faiz ve asgari ücrete yönelik beklentilerini açıklarken, küresel piyasalarda da 2026 tahminlerini aktardı.

TCMB’nin Aralık 2025’te 150 baz puan faiz indirimi için, “TCMB'de önemli bir sapma yok” ifadelerini kullanan Wietoska, “Temel senaryomuz 2026'da TCMB'nin 8 adet, 100 baz puan indirimyapması, Yıl sonunda yüzde 30 politika faizi bekliyoruz” dedi.

Christian Wietoska, Türkiye’de gelecek yıl yüzde 25’in altında bir enflasyon beklediklerini belirtirken, asgari ücret için de şu tahminlere yer verdi:

“Asgari ücret artış beklentimiz yüzde 25 ama yüzde 5 daha fazla artırım olursa, yüzde 1,5 yıllık enflasyona eklenebilir.”

Deutsche Bank Direktörü Wietoska, kredi tarafında halen daralma potansiyeli gördüklerini ve bu yıl kredi spreadlariyle risk priminin ciddi düştüğünü ifade ederek, “Mali görünüm iyileşebilir, bazı revizyonlar olabilir ama tahviller halen ucuz, yerel tarafta faizin yüzde 35, enflasyonun yüzde 25 civarında oluşmasını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

"TAHVİL GETİRİSİ İYİ OLACAK"

Wietoska, tahvil getirilerine yönelik, “Eğrinin ortasındaki tahvillerin getirisinin iyi olacağını düşünüyorum” değerlendirmesinde bulunurken, dolar/TL için de “Dolar/TL kurunda önemli bir hareket beklemiyorum” sözlerine yer verdi.

Wietoska, “2026 iyi bir yıl olacak gibi görünüyor, dış koşullar da iyi görünüyor” ifadeleri ile carry trade için de şu ülkelere işaret etti:

“Türkiye ve Mısır carry trade fırsatı vermeye devam edecek. Dolar zayıf olduğu için, gelişmekte olan ülkeler iyi performans gösterebilir.”

EURO/DOLAR PARİTESİ YÜKSELECEK Mİ?

Direktör Wietoska, “S&P'de 8.000 puan iddialı bir beklenti var” derken, küresel piyasalar için de şu tahminleri aktardı:

“Petrolde 52-50 dolar seviyelerinin görülmesi muhtemel. Euro/Dolar 1,25'i görebilir. ECB'den faiz artırımı beklemiyoruz, 2027'nin 2. çeyreğinde artırımlara başlayabilir. Avrupa'da gelecek yıl yüzde 2'nin altında yüzde 1,5-2 aralığında büyüme bekliyoruz.”

GEÇEN YILIN TAHMİNİ NE OLMUŞTU?

Geçen yıl asgari ücret için banka, "Gelişmekte Olan Piyasalar 2025 Görünümü" raporunda "Asgari ücretin yıl başında yüzde 30 seviyesinde artırılacağı ve herhangi bir ara ayarlama yapılmayacağı varsayımıyla, 2024 yıl sonu enflasyonunun yüzde 45'e, 2025 yıl sonunda ise yüzde 25,4'e gerileyeceğini tahmin ediyoruz" demişti.

Asgari ücret 2025 yılında yüzde 30 oranında artarken, enflasyon da yüzde 44,38 seviyesinde gerçekleşmişti.

