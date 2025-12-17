Gülşah Durbay’ın hayatını kaybetmesinin ardından gözler Şehzadeler Belediye Meclisi’ne çevrildi. Yeni başkan, 19 Aralık’taki olağanüstü toplantıda meclis oylarıyla belirlenecek. AK Parti’nin yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmayacağı öğrenildi.

Manisa’nın ilk kadın Belediye Başkanı olarak CHP’den Şehzadeler Belediye Başkanı seçilen Gülşah Durbay tedavi gördüğü hastanede 14 Aralık’ta hayatını kaybetti.

Durbay'ın ardından başkanlık koltuğuna oturacak isim için Şehzadeler Belediye Meclisi 19 Aralık 2025 Cuma günü saat 16.30’da Manisa Kültür Sitesi Meclis Toplantı Salonu’nda olağanüstü toplantı yapacak.

AK PARTİ ADAY ÇIKARMAYACAK

Toplam 31 üyeden oluşan Şehzadeler Belediye Meclisi’nde 18 CHP, 5 AK Parti, 4 MHP, 3 İYİ Parti ve 1 bağımsız üye bulunuyor. AK Parti’nin yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmayacağı öğrenildi.

AK PARTİ VE CHP MECLİS ÜYELERİ

CHP’nin meclis üyeleri Uğur Doğan, Gökay Budak, Serhat Teker (Kontenjan), Ahmet Anıl Ceylan, Yenal Yıldırım, Elif Sümeyye Duygulu, Halil Kırbaş, Yiğit Can Özcan, Mümin Yılmaz, Zerrin İşnel, Cevdet Işık, Müjgan Çınar, Aleyna Nihan Akyürek, Emre Halil Esenkaya, Onur Ceylan, Baki Adıyaman ve Serkan Turbil’den oluşuyor.

AK Parti meclis üyeleri Ahmet Songüler, Faruk Erdoğan, Samet Doğuş, Tülay Şentürk ve Burhan Öztürk olurken, MHP’li üyeler Engin Altun, Erdal Tengiz, Sezgin Say ve Mehmet Baskak olarak yer alıyor. İYİ Parti’yi Yunus Koca, Sadık Akçakın ve Umut Erpolat temsil ederken, meclisteki bağımsız üye ise Murat Fural olarak görev yapıyor.

