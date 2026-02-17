Ramazan ayı öncesinde Ticaret Bakanlığının saha operasyonları ve sektör temsilcileriyle yaptığı görüşmeler meyvesini verdi. Zincir marketler indirim kampanyaları için harekete geçti.

ŞOK, A101, BİM ve Migros vatandaşın mutfak harcamalarını hafifletmek amacıyla temel gıda ürünlerini avantajlı fiyatlarla sunacak.

Ramazan bereketini raflara yansıtan zincir marketlerin düzenlediği kampanyalarının ayrıntıları ise şöyle:

BİM: 14 Şubat – 30 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, temel gıdadan temizlik ürünlerine kadar 48 farklı ürün bütçe dostu ve avantajlı fiyatlarla BİM müşterileriyle buluşuyor.

BİM Ticaret Başkanı Umut Baba “Ülkemizin ekonomik kalkınmasına ve müşterilerimizin bütçelerine katkı sağlayan adımlarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

A101: Ramazan boyunca 450’yi aşkın temel gıda ürününde avantajlı fiyat kampanyasını hayata geçirecek.

A101 CEO’su Talat Olgay “Uygulamayı hem mağazalarımızda hem de çevrim içi kanalımızda hayata geçirerek herkes için erişilebilir alışveriş imkânı sunmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

MİGROS: Kendi markasını taşıyan yaklaşık 300 temel ihtiyaç ürünüyle dana kıyma ve kuşbaşında fiyatları sabitlediğini duyurdu.

Şirket ramazan boyunca “Migroskop” kataloglarıyla yaklaşık 3 bin üründe daha kampanyalarına devam edecek.

ŞOK: Şubat ayı boyunca 100 temel gıda ve temizlik ürününü geçen senenin fiyatlarıyla müşterileriyle buluşturuyor.

ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel “Ramazan ayı öncesi temel ihtiyaç harcamalarını kolaylaştırmak istiyoruz” dedi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Et fiyatıyla yarışıyor! İftar sofralarının vazgeçilmezi

GIDA FİYATLARI RAMAZAN ÖNCESİ 15 GÜNDE %3,03 ARTTI

Tüketici Birliği Federasyonu Market Endeksi Çalışma Grubu Başkanı Bingül Ceviz, ramazan öncesi artan gıda fiyatlarını değerlendirdi.

2021’in son çeyreğinden bu yana yürütülen ve 5 farklı il, 9 farklı market, 411 farklı ürünün bulunduğu, 47 ürün grubu üzerinden oluşturulan Tüketici Birliği Federasyonu Market Endeksi Çalışma Grubu’nun her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan öncesi gıda fiyatlarındaki artışı tespit ettiğini kaydeden Ceviz, “Ramazan Sepeti’nin fiyatı 3.723,57 TL olarak tespit edilmiş, 01.02.2026-15.02.2026 tarihleri arasındaki fiyat artışı yüzde 3,03 olarak ölçülmüştür” dedi.

“Fiyatların son 15 günde yüzde 3,03 artmasını açıklayacak kimse var mı?” diyen Ceviz; enerji, asgari ücret ve benzeri maliyet kalemlerinde herhangi bir artışın olmadığı son 15 günlük dönemde gıda fiyatlarındaki yüzde 3,03 artışı “fırsatçı ve ahlaksız bir tutum” olarak değerlendirdi.



Haberle İlgili Daha Fazlası