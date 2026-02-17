Deniz Feneri Derneği, “Ramazanda Sofranı Paylaş” sloganıyla Türkiye dahil 30 ülkede kampanya yürütecek.

Dernek Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız, Gazze’de 16 aşevinde 30 bin kişiye sıcak yemek dağıtıldığını belirterek “Kapasitemizi artırıp günlük 50 bin kişiye sıcak yemek verilecek iftar organizasyonlarımız, sahur paketlerimiz var” dedi. Yıldız, bu sene 100 bin aile için gıda kolisi hazırlandığını aktararak, “Tabii bunlar bağışçılarımızla oluyor. Bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Dün olduğu gibi bugün de yanımızdalar. İnanıyoruz ki yarın da yanımızda olacaklar” dedi.

Ramazanın 15’inci gününün İslam Dünyası Yetimler Günü olduğuna değinen Yıldız, 30 ülkede yetim sofraları kurulacağını anlattı. Yıldız, ramazan bağış bedelinin iftar için yurt içinde 800, yurt dışında 180 lira olarak belirlendiğini aktararak, ramazan kumanyasının yurt içinde 1750, yurt dışında ise 1.500 lira olduğunu bildirdi. Yıldız, bir milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini, yetimlere bayramlık kıyafet ve harçlık da verileceğini belirtti.



